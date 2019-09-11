Россияне перестали разводиться из-за кризиса

Граждане России стали реже разводиться. Об этом сообщает Росстат. По данным службы, в 2019 году официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов. За аналогичный период прошлого года было 705 разводов на тысячу новых пар, что на 12% больше, пишут «Известия».

Согласно статистике, чаще всего разводились жители в Ленинградской (889) и Сахалинской областях (878), меньше – жители Чечни (147), Ингушетии (197), Тывы (251), Дагестана (278) и Северной Осетии (488), отмечает Ura.ru.

По мнению экспертов, положительная тенденция связана со снижением реальных доходов населения - вести совместное хозяйство выгоднее. Тем не менее, отмечается, что число распавшихся браков в России по сравнению с другими странами все же слишком большое.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН рассказала, что в ряде регионах школьников уже готовят к семейной жизни.



