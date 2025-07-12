Подросток пытался убить молотком двух девочек в подмосковном Домодедово

Подросток пытался убить молотком двух девочек 13 и 16 лет в подмосковном округе Домодедово, сообщили в Следственном комитете по Московской области.

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Как уточнили в ведомстве, нападение произошло 11 июля в лесном массиве рядом с дачами в городском округе Домодедово. Подросток нанес девочкам удары по голове. Одной из пострадавших удалось убежать и сообщить о случившемся родителям.

Подростка задержали, он признался в содеянном. В региональной прокуратуре сообщили, что по факту случившего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Обе девочки сейчас в реанимации. О мотивах нападения не сообщается.

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ФОТО: Следственный комитет Подмосковья
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