Психолог усомнилась в снижении разводов из-за кризиса
В эфире НСН семейный психолог заявила, что тяжелая экономическая ситуация никак не влияет на желание супругов развестись или сохранить брак.
Росстат сообщил о снижении числа разводов в России. Браки в РФ распадаются чаще, чем в других странах, однако за минувший год их число снизилось на 12 процентов: 621 развод на 1000 заключенных союзов в 2019 году, тогда как в 2018-ом разводились 705 пар. Эксперты считают, что на тенденцию влияет и тяжелая экономическая ситуация, так как вести совместное хозяйство выгоднее.
С такой позицией не согласилась семейный психолог Светлана Бояринова. Она заявила в эфире НСН, что подошедших к точке невозврата супругов вряд ли что-то остановит.
«Отсутствие развода не говорит о том, что у семьи все хорошо. Конечно, наличие преград (в том числе финансовых) может заставить людей общаться, обратиться за помощью к психологу, прояснять свои сложности и проблемы. Но, давайте говорить честно: если люди уже дошли до точки невозврата и где-то внутри себя приняли решение не быть вместе – это говорит о том, что они сами уже не справляются. Теоретически шанс есть: люди вынуждены взаимодействовать, с другой стороны – я мало вижу ситуаций, когда дети, деньги, совместное жилье ограничивали людей. Много историй, когда люди продолжают жить в одной квартире, будучи в разводе, приводят туда своих новых партнеров», - заявила она.
Ранее лидер движения «За права женщин России», Почетный адвокат России Людмила Айвар на пресс-конференции НСН призвала внести изменения в законодательство, которые бы четко определили права мужчин и женщин на общение с детьми в случае развода. Также она призвала приравнять к похищению человека ситуации, когда один родитель увозит ребенка в неизвестном направлении без согласия другого.
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