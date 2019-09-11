Психолог усомнилась в снижении разводов из-за кризиса

«Отсутствие развода не говорит о том, что у семьи все хорошо. Конечно, наличие преград (в том числе финансовых) может заставить людей общаться, обратиться за помощью к психологу, прояснять свои сложности и проблемы. Но, давайте говорить честно: если люди уже дошли до точки невозврата и где-то внутри себя приняли решение не быть вместе – это говорит о том, что они сами уже не справляются. Теоретически шанс есть: люди вынуждены взаимодействовать, с другой стороны – я мало вижу ситуаций, когда дети, деньги, совместное жилье ограничивали людей. Много историй, когда люди продолжают жить в одной квартире, будучи в разводе, приводят туда своих новых партнеров», - заявила она.

Ранее лидер движения «За права женщин России», Почетный адвокат России Людмила Айвар на пресс-конференции НСН призвала внести изменения в законодательство, которые бы четко определили права мужчин и женщин на общение с детьми в случае развода. Также она призвала приравнять к похищению человека ситуации, когда один родитель увозит ребенка в неизвестном направлении без согласия другого.

