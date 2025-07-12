СМИ: Беспилотник влетел в многоэтажку в Белгороде

Беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде, сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, дрон атаковал дом на улице Ватутина.

На место происшествия выехали оперативные службы. Официальной информации на этот счет пока что нет.

Ранее мужчина погиб в Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru
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