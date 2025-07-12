СМИ: Беспилотник влетел в многоэтажку в Белгороде
12 июля 202517:10
Беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, дрон атаковал дом на улице Ватутина.
На место происшествия выехали оперативные службы. Официальной информации на этот счет пока что нет.
Ранее мужчина погиб в Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru