Просрочка и грызуны: Десяткам магазинов сети «Светофор» грозит закрытие

ОПАСНЫЕ НАРУШЕНИЯ

В Ростовской области Россельхознадзор зафиксировал 91 нарушение в 60 торговых точках сети. Там уточнили, что часть продукция животного происхождения поступала без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность и качество.

Грубые нарушения требований также выявили в четырех магазинах «Светофор» в Раменском и Люберецком районах Московской области, в двух торговых точках сети в Вологодской и Новгородской областях. Сотрудники ведомства выдали предостережение о недопустимости подобных нарушений. Материалы направили в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Массовые проверки магазинов сети начались в январе. Решения о приостановке работы ряда дискаунтеров на срок от 60 до 90 суток приняты уже по четырем искам.

В четверг, 6 февраля, сообщалось о закрытии двух точек в Челябинске. В январе закрыли магазин «Светофор» в Татарстане (из-за найденных «трупов грызунов») и в Удмуртии (из-за «наличия грызунов»).

Также стало известно, что ФНС начала ликвидацию одного из холдингов сети магазинов «Светофор» из-за недостоверно указанного адреса его регистрации. Это АО «Инвест стандарт», которому принадлежит часть супермаркетов сети в Центральном и Северо-Западном федеральных округах страны, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

Первый магазин «Светофор» открылся в Красноярске в 2009 году. В нем не было полок и прилавков, и товар продавали из коробок и с деревянных палет. Его основателем является миллиардер Сергей Шнайдер. Сейчас в Москве и Подмосковье работают 22 магазина сети. По данным Forbes, минимальная наценка позволяла держать цены в «Светофоре» на 10-20% ниже среднерыночных.