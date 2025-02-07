Просрочка и грызуны: Десяткам магазинов сети «Светофор» грозит закрытие
ФНС начала ликвидацию АО «Инвест стандарт», которому принадлежит часть супермаркетов сети в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Между тем профильные ведомства продолжают выявлять в магазинах «Светофор» по всей РФ опасные нарушения.
Россельхознадзор выявил грубые нарушения в работе торговых точек сети «Светофор» в Московской, Новгородской, Ростовской и Вологодской областях. Претензии ведомства связаны с содержанием мяса, молока и рыбы, а также техническими требованиями. В частности, на продуктах отсутствовала маркировка, содержалась нечитаемая информация, они хранились в неправильном температурном режиме или без упаковки и имели истекший срок годности.
Представители Россельхознадзора провели проверку по просьбе депутатов Госдумы, которые неоднократно обращались в профильные органы, чтобы привлечь «Светофор» к ответственности.
ОПАСНЫЕ НАРУШЕНИЯ
В Ростовской области Россельхознадзор зафиксировал 91 нарушение в 60 торговых точках сети. Там уточнили, что часть продукция животного происхождения поступала без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность и качество.
Грубые нарушения требований также выявили в четырех магазинах «Светофор» в Раменском и Люберецком районах Московской области, в двух торговых точках сети в Вологодской и Новгородской областях. Сотрудники ведомства выдали предостережение о недопустимости подобных нарушений. Материалы направили в прокуратуру и Роспотребнадзор.
Массовые проверки магазинов сети начались в январе. Решения о приостановке работы ряда дискаунтеров на срок от 60 до 90 суток приняты уже по четырем искам.
В четверг, 6 февраля, сообщалось о закрытии двух точек в Челябинске. В январе закрыли магазин «Светофор» в Татарстане (из-за найденных «трупов грызунов») и в Удмуртии (из-за «наличия грызунов»).
Также стало известно, что ФНС начала ликвидацию одного из холдингов сети магазинов «Светофор» из-за недостоверно указанного адреса его регистрации. Это АО «Инвест стандарт», которому принадлежит часть супермаркетов сети в Центральном и Северо-Западном федеральных округах страны, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».
Первый магазин «Светофор» открылся в Красноярске в 2009 году. В нем не было полок и прилавков, и товар продавали из коробок и с деревянных палет. Его основателем является миллиардер Сергей Шнайдер. Сейчас в Москве и Подмосковье работают 22 магазина сети. По данным Forbes, минимальная наценка позволяла держать цены в «Светофоре» на 10-20% ниже среднерыночных.
ПРОСЬБЫ О ПРОВЕРКАХ И ЖАЛОБЫ
В конце декабря прошлого года депутаты Госдумы обратились в правительство с призывом провести проверки магазинов «Светофор» из-за продажи некачественных товаров. Тогда «Ведомости» сообщали, что после проведенных Роспотребнадзором проверок в торговых помещениях были обнаружены насекомые, мусор, просрочка, а также выявлены нарушения правил хранения продукции.
Несколько магазинов, в частности, в столичных районах Новокосино, Митино, Нагатинском Затоне и Лефортово закрыли. По данным издания, закрытие грозит почти половине точек в Москве и области.
Директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Востриков в эфире канала «Россия 24» заявлял, что порядка половины всех исков Роспотребнадзора к розничным сетям относится к сети «Светофор». По его словам, претензии предъявляются, в частности, к нарушению закона о торговле, о возвратах товаров. Он заявил, что учредители этой торговой сети повышают конкурентные преимущества за счет низких цен на продукты, но при этом теряют в качестве товаров.
Покупатели неоднократно жаловались на испорченные продукты и антисанитарию в гипермаркетах «Светофор», рассказал председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с НСН. По его словам, у профильных ведомств собран большой массив данных по динамике нарушений.
«Было много жалоб обычных покупателей, масса нареканий по качеству продукции, по организации торгового процесса, по соблюдению правил торговли. Все обращения поступали в надзорные органы. Потребители чаще всего замечают нарушение сроков годности, нарушение целостности упаковки, различные загрязнения на товаре, испорченные товары с нормальным сроком годности, отсутствие маркировки, например, на молочной продукции, птиц в зале и так далее. Все это бросается в глаза, конечно», - рассказал он и подчеркнул, что далеко не все нарушения может распознать обычный потребитель.
Вместе с тем Павлов не исключил, что вслед за «Светофором» проверки могут начаться и в отношении других дискаунтеров.
«Светофор» по итогам 2020 года вошел в семерку крупнейших торговых сетей России с товарами повседневного спроса (по обороту, по числу магазинов сеть в первой пятерке, по региональному охвату на первом месте – 76 регионов). Компания также вошла в рейтинг журнала Forbes «200 крупнейших частных компаний России 2021», где заняла 52 позицию с выручкой 188,7 млрд рублей. Первоначально рассчитанные, по-видимому, на беднейшие слои населения России, магазины стали популярны у среднего класса.
На сайте дискаунтера сообщается, что на начало 2024 года сеть насчитывает уже более четырех тысяч действующих магазинов. Указывается, что сеть активно развивается и работает в республиках СНГ (Казахстан, Белоруссия), а так же в Китае, Румынии, Польше, Германии и других странах, передает «Радиоточка НСН».
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