Продажи просроченной молочки в РФ снизились на 92% за четыре месяца

Продажи просроченной молочной продукции в России сократились на 92% за последние четыре месяца. Об этом на международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС заявила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, сообщает РИА Новости.

По ее словам, продажи товаров с признаками фальсификации упали на 32%, с признаками контрафакта — на 28%, а товары неизвестного происхождения стали продаваться на 56% реже.