Продажи просроченной молочки в РФ снизились на 92% за четыре месяца
Продажи просроченной молочной продукции в России сократились на 92% за последние четыре месяца. Об этом на международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС заявила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, сообщает РИА Новости.
По ее словам, продажи товаров с признаками фальсификации упали на 32%, с признаками контрафакта — на 28%, а товары неизвестного происхождения стали продаваться на 56% реже.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что благодаря системам «Честный знак» и «ВетИС» доля фальсифицированной молочной продукции снизилась с 10% в начале 2023 года до 0,2% на данный момент. Он добавил, что хотя эти системы помогают выявлять фальсификат, процесс блокировки таких товаров на кассах еще не до конца отрегулирован.
С 1 мая система маркировки была распространена на молочную продукцию, однако лишь на крупные сети. С 1 сентября механизм блокировки просроченных и нелегальных молочных товаров на кассах стал обязательным для всех торговых точек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru