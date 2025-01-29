«Птицы и испорченные продукты»: Дискаунтерам пообещали проверки вслед за «Светофором»
В Общественной потребительской инициативе заявили НСН, что подобные сети зачастую выбирают поставщиков с некачественной продукцией, пренебрегая правилами ради экономии.
Покупатели неоднократно жаловались на испорченные продукты и антисанитарию в гипермаркетах «Светофор», у профильных ведомств собран большой массив данных по динамике нарушений, заявил НСН председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Не менее 12 гипермаркетов «Светофор» в Москве могут приостановить работу из-за проверок Роспотребнадзора, сообщили «Ведомости». Так, суд уже принял решение о приостановке работы четырех таких магазинов на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Павлов рассказал о жалобах покупателей.
«Да, было много жалоб обычных покупателей, масса нареканий по качеству продукции, по организации торгового процесса, по соблюдению правил торговли. Все обращения поступали в надзорные органы. Потребители чаще всего замечают нарушение сроков годности, нарушение целостности упаковки, различные загрязнения на товаре, испорченные товары с нормальным сроком годности, отсутствие маркировки, например, на молочной продукции, птиц в зале и так далее. Все это бросается в глаза, конечно», - рассказал он.
При этом Павлов подчеркнул, что далеко не все нарушения может распознать обычный потребитель.
«Но надо понимать, что многие нарушения, которые допускает сеть «Светофор», недоступны для восприятия обычными потребителями. Та же самая фальсификация, несоблюдение температурного режима и так далее. Потребитель это распознать не может, для этого требуются лабораторные исследования, замеры с помощью специального оборудования. Поэтому за дело и взялся Роспотребнадзор», - объяснил он.
По его словам, вслед за «Светофором» проверки могут начаться и в отношении других дискаунтеров.
«У профильных ведомств собран большой массив данных по динамике жалоб, нарушений. Претензий больше всего к «Светофору», но вслед за этим проверочные мероприятия могут быть проведены и в отношении других крупных дискаунтеров. Подобные сети либо ищут малоизвестных поставщиков с качественной продукцией, либо поставщиков с некачественной продукцией, пренебрегая правилами. Сеть «Светофор» выбрала именно второй путь, чтобы достигать экономии», - подытожил собеседник НСН.
О том, что в сети продуктовых магазинов «Светофор» будут проведены внеплановые проверки Роспотребнадзора, одобренные вице-премьером России Денисом Мантуровым, стало известно 14 января. Это произошло на фоне жалоб производителей на то, что сеть не платит за товары до их продажи и возвращает просроченную продукцию, передает «Радиоточка НСН».
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