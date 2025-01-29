«Птицы и испорченные продукты»: Дискаунтерам пообещали проверки вслед за «Светофором»

Покупатели неоднократно жаловались на испорченные продукты и антисанитарию в гипермаркетах «Светофор», у профильных ведомств собран большой массив данных по динамике нарушений, заявил НСН председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Не менее 12 гипермаркетов «Светофор» в Москве могут приостановить работу из-за проверок Роспотребнадзора, сообщили «Ведомости». Так, суд уже принял решение о приостановке работы четырех таких магазинов на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Павлов рассказал о жалобах покупателей.