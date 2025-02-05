Россельхознадзор назвал сливочное масло лидером по подделке среди молочных товаров

Наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции в России за 2024 год выявили в сливочном масле, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе выступления на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках «Продэкспо – 2025».

Он отметил, что в прошлом году Россельхознадзор совместно с Федеральной налоговой службой РФ «делали первые шаги» в использовании системы, в которой ФНС может получать результаты лабораторных исследований, чтобы доначислять налоги тем предприятиям, которые недоплачивали их при использовании растительных жиров.

Кроме того, лава ведомства добавил, что в 2024 году импорт молочной продукции вырос на 100 тысяч тонн, из которых 94% пришлось на Белоруссию. Он подчеркнул, что российские производители также должны развиваться.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что более 80 миллиардов рублей было направлено на молочную отрасль в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияМолочная Продукция

Горячие новости

Все новости

партнеры