Россельхознадзор назвал сливочное масло лидером по подделке среди молочных товаров
Наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции в России за 2024 год выявили в сливочном масле, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе выступления на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках «Продэкспо – 2025».
Он отметил, что в прошлом году Россельхознадзор совместно с Федеральной налоговой службой РФ «делали первые шаги» в использовании системы, в которой ФНС может получать результаты лабораторных исследований, чтобы доначислять налоги тем предприятиям, которые недоплачивали их при использовании растительных жиров.
Кроме того, лава ведомства добавил, что в 2024 году импорт молочной продукции вырос на 100 тысяч тонн, из которых 94% пришлось на Белоруссию. Он подчеркнул, что российские производители также должны развиваться.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что более 80 миллиардов рублей было направлено на молочную отрасль в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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- Россельхознадзор назвал сливочное масло лидером по подделке среди молочных товаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru