СМИ: Половина московских магазинов «Светофор» может прекратить работу

Не менее 12 гипермаркетов «Светофор» в Москве могут приостановить работу из-за проверок Роспотребнадзора, сообщили «Ведомости».

Так, суд уже принял решение о приостановке работы четырех таких магазинов на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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По данным издания, на 28 января в «Яндекс картах» уже временно не работают шесть из полутора десятков торговых точек, а по данным 2ГИС - девять из 24 магазинов.

При этом на сайте svetoformsk.ru числятся всего 22 магазина сети в Москве.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведет внеплановую проверку в торговой сети «Светофор», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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