СМИ: Половина московских магазинов «Светофор» может прекратить работу

По данным издания, на 28 января в «Яндекс картах» уже временно не работают шесть из полутора десятков торговых точек, а по данным 2ГИС - девять из 24 магазинов.

При этом на сайте svetoformsk.ru числятся всего 22 магазина сети в Москве.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведет внеплановую проверку в торговой сети «Светофор», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

