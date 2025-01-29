СМИ: Половина московских магазинов «Светофор» может прекратить работу
Не менее 12 гипермаркетов «Светофор» в Москве могут приостановить работу из-за проверок Роспотребнадзора, сообщили «Ведомости».
Так, суд уже принял решение о приостановке работы четырех таких магазинов на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
По данным издания, на 28 января в «Яндекс картах» уже временно не работают шесть из полутора десятков торговых точек, а по данным 2ГИС - девять из 24 магазинов.
При этом на сайте svetoformsk.ru числятся всего 22 магазина сети в Москве.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведет внеплановую проверку в торговой сети «Светофор», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru