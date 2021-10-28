«Опасный пестицид»: В преддверии Нового года в Россию запретил ввоз мандаринов из Турции

С прилавков российских магазинов временно исчезнут мандарины из Турции. Их ввоз в страну приостановлен с 29 октября из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос, сообщает Роспотребнадзор.

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», – отметили в ведомстве.

Пока не ясно, вызовет ли этот запрет дефицит и подорожание мандаринов в России. Особенно актуальным этот вопрос становится в преддверии Нового года, поскольку ни один праздничный стол не может обойтись без шампанского, оливье и, конечно же, мандаринов.

Кстати, ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова посоветовала россиянам озадачиться покупкой продуктов к новогоднему столу уже в октябре. По её мнению, сейчас имеет смысл закупить продукты с длительным сроком хранения – майонез, соки, шоколад, конфеты, замороженную рыбу и мясо в вакуумной упаковке.

Россияне импульсивным спросом сами могут спровоцировать повышение цен на продукты, которые ближе к Новому году, конечно, подорожают, но незначительно, заявил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«В принципе запросы от поставщиков по изменению цен наблюдается по большинству категорий. Говорить о каком-то катастрофическом росте цен не приходится, но то, что цены до Нового года еще успеют поменяться в сторону повышения, это абсолютно точно. В среднем 10-13% запрос на повышение имеет место быть, какие-то заметные повышения на 100% бывают в случае какого-то ажиотажного спроса. Мы такое видели в начале пандемии, когда увеличился спрос на лимоны, на имбирь, и рост составлял сотни процентов. Что-то такое пока не ожидается, но это и сложно ожидать, это такие импульсивные вещи», - отметил Карпов.

По его словам, поведение покупателей может отразиться на ценах, при этом не стоит забывать, что продавцы сами заинтересованы распродать товар к концу года.

В свою очередь, Долгова добавила, что больше всего к Новому году подорожают овощи и фрукты. Она полагает, что рост цен на эти категории товаров может составить до 20% по сравнению с сентябрем. Это связано с повышением затрат на выращивание овощей и фруктов, а также снижением экспорта из Турции.