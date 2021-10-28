«Опасный пестицид»: В преддверии Нового года в Россию запретил ввоз мандаринов из Турции
Овощи и фрукты накануне праздника подорожают, уверены в РЭУ имени Плеханова. Однако ретейлеры отмечают, что катастрофического повышения цен на продукты в целом не ожидается.
С прилавков российских магазинов временно исчезнут мандарины из Турции. Их ввоз в страну приостановлен с 29 октября из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос, сообщает Роспотребнадзор.
«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», – отметили в ведомстве.
Пока не ясно, вызовет ли этот запрет дефицит и подорожание мандаринов в России. Особенно актуальным этот вопрос становится в преддверии Нового года, поскольку ни один праздничный стол не может обойтись без шампанского, оливье и, конечно же, мандаринов.
Кстати, ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова посоветовала россиянам озадачиться покупкой продуктов к новогоднему столу уже в октябре. По её мнению, сейчас имеет смысл закупить продукты с длительным сроком хранения – майонез, соки, шоколад, конфеты, замороженную рыбу и мясо в вакуумной упаковке.
Россияне импульсивным спросом сами могут спровоцировать повышение цен на продукты, которые ближе к Новому году, конечно, подорожают, но незначительно, заявил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«В принципе запросы от поставщиков по изменению цен наблюдается по большинству категорий. Говорить о каком-то катастрофическом росте цен не приходится, но то, что цены до Нового года еще успеют поменяться в сторону повышения, это абсолютно точно. В среднем 10-13% запрос на повышение имеет место быть, какие-то заметные повышения на 100% бывают в случае какого-то ажиотажного спроса. Мы такое видели в начале пандемии, когда увеличился спрос на лимоны, на имбирь, и рост составлял сотни процентов. Что-то такое пока не ожидается, но это и сложно ожидать, это такие импульсивные вещи», - отметил Карпов.
По его словам, поведение покупателей может отразиться на ценах, при этом не стоит забывать, что продавцы сами заинтересованы распродать товар к концу года.
В свою очередь, Долгова добавила, что больше всего к Новому году подорожают овощи и фрукты. Она полагает, что рост цен на эти категории товаров может составить до 20% по сравнению с сентябрем. Это связано с повышением затрат на выращивание овощей и фруктов, а также снижением экспорта из Турции.
Однако это не единственная категория товаров, о подорожании которой ранее предупредили россиян. Больше придётся платить любителям колбас и сосисок. Более десяти их крупнейших производителей предупредили ритейлеров о подорожании продукции. Представители торговых сетей отметили, что с конца октября — начала ноября ожидается рост цен на 7-20%.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предприниматель Дмитрий Потапенко отметил, что цены на колбасу и другие продукты в России будут неизбежно расти из-за экономической политики государства.
«Исходя из тенденции экономической политики в целом, выпадения нас из мировых поставок и производственных поставок за рубеж, мы все время будем находиться в продуктовой петле, когда у нас будет сокращаться ассортиментная матрица, ухудшаться ингредиенты в конечном продукте, и рост цен неизбежен», - сказал Потапенко.
При этом он назвал колбасу чисто советским изобретением, свидетельствующем о бедности населения.
«Колбаса – это исключительно советское изобретение. Ее изначально делали, чтобы обеспечить хоть каким-то белком наших сограждан. Во всех странах мира колбас нет как класса, потому что за рубежом, то, что называется колбасками в той же Германии или Австрии, - это не колбаса. Колбасы – это признак нищего населения, и они должны были бы давно исчезнуть, потому что во всех странах – если ты хочешь, то ешь мясо», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Между тем, в Москве фиксируется повышенный спрос на непродовольственные товары. Жители столицы отправились за покупками на фоне новостей о закрытии непродуктовых магазинов во время длинных выходных – с 28 октября по 7 ноября. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что речь идёт о покупках, которые жители столицы планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали. Ефимов уточнил, что значительное увеличение в минувшие выходные показали магазины одежды, чей среднесуточный оборот возрос на 14% — с 1,36 миллиарда рублей 16-17 октября до 1,56 миллиарда рублей 23-24 октября.
В аналитическом центре Москвы добавили, что оборот магазинов, реализующих косметику, вырос на 13%. Возросла и среднесуточная выручка продовольственных магазинов: несмотря на то, что они продолжат работу в период нерабочих дней, за выходные 23-24 октября их выручка выросла на 20% и достигла 2,9 миллиарда рублей.
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