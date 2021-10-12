Россиянам придется жить впроголодь. Экономист предрек дальнейший рост цен

Продукты в России продолжат дорожать, реальная покупательская способность не будет догонять рост цен и многим россиянам придется от многого отказываться, чтобы удовлетворить первичные потребности. Такой прогноз в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сделал руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

«Мы сейчас попали в очень тяжелую полосу, не только Россия, но и весь мир. Очень сильно растет стоимость продовольственных товаров и это станет бедой, потому что никакого роста заработной платы вдогонку обеспечить не удастся. Как в этой ситуации люди будут выживать, и как будет меняться их рацион питания, сказать сложно. Придется проживать в значительной степени впроголодь. Реальная покупательская способность не сможет догнать реальный рост цен. Людям придется отказываться от многих вещей, чтобы удовлетворить первичные потребности», – сказал экономист.

Минэкономразвития во вторник повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8% на фоне роста цен на овощи. В Кремле объяснили это зависимостью от внешних рынков. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, властям удается «значительно амортизировать этот процесс», но полностью его исключить, не может ни одна страна.