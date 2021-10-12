Россиянам придется жить впроголодь. Экономист предрек дальнейший рост цен
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ рассказал НСН, что реальная покупательская способность россиян не сможет догнать реальный рост цен на продукты питания.
Продукты в России продолжат дорожать, реальная покупательская способность не будет догонять рост цен и многим россиянам придется от многого отказываться, чтобы удовлетворить первичные потребности. Такой прогноз в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сделал руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
«Мы сейчас попали в очень тяжелую полосу, не только Россия, но и весь мир. Очень сильно растет стоимость продовольственных товаров и это станет бедой, потому что никакого роста заработной платы вдогонку обеспечить не удастся. Как в этой ситуации люди будут выживать, и как будет меняться их рацион питания, сказать сложно. Придется проживать в значительной степени впроголодь. Реальная покупательская способность не сможет догнать реальный рост цен. Людям придется отказываться от многих вещей, чтобы удовлетворить первичные потребности», – сказал экономист.
Минэкономразвития во вторник повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8% на фоне роста цен на овощи. В Кремле объяснили это зависимостью от внешних рынков. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, властям удается «значительно амортизировать этот процесс», но полностью его исключить, не может ни одна страна.
По словам Липсица, воспринимаемая инфляция как минимум в два раза выше той, которую называет Росстат.
«Индекс цен Росстат рассчитает по всему набору товаров, которые достаточно условно включены в потребительскую корзину. Эти цифры не очень отражают, что реально происходит у многих семей в России. Воспринимаемая инфляция существенно выше. Реальный показатель по тому набору продуктов, которые покупает наибольшее число российских семей, составляет 15-16%. Воспринимаемую инфляцию сейчас начал учитывать и Центробанк», – пояснил собеседник НСН.
Он также отметил большую зависимость российского агросектора от внешних рынков, что также взвинчивает инфляцию.
«Мы очень много закупаем семенных материалов, средства для борьбы с вредителями, породы скота, яйцо для разведения курицы. Крупные агрокомпании сильно зависят от импорта. Кроме того, дорожает топливо, энергия, транспорт. Мелкие хозяйства подравниваются под уровень цен, которые устанавливают крупные агропроизводители: будешь продавать сильно дешевле – тебя аккуратно с этого рынка выдавят», – отметил экономист.
На фоне регулярно дорожающих продуктов питания особенно печально выглядит ситуация именно в России, так как в ближайшей перспективе, по убеждению эксперта ВШЭ, никаких оснований роста зарплаты нет.
«Для того, чтобы у россиян начала расти зарплата, нужно тогда повышать производительность труда, а для этого надо менять техническую базу. В свою очередь для этого нужны инвестиции, но их особенно и нет», – добавил Липсиц.
Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко заявил «Радиоточке НСН», что товарная инфляция до конца года составит 27% и надеяться на «амортизацию» не стоит. Между тем Минэкономразвития ожидает замедления годовой инфляции в РФ до 4% к концу 2022 года.
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