«В продуктовой петле». Потапенко рассказал о судьбе колбасы в России
Колбаса – это признак нищего населения, изобретенный в СССР, в других странах едят мясо, объяснил НСН Дмитрий Потапенко.
Цены на колбасу и другие продукты будут в России неизбежно расти из-за экономической политики государства, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предприниматель Дмитрий Потапенко.
Ранее более десяти крупнейших производителей колбас и сосисок в России предупредили ритейлеров о подорожании продукции. Как пишут «Известия» со ссылкой на представителей торговых сетей, с конца октября — начала ноября ожидается рост цен на 7-20%.
«Исходя из тенденции экономической политики в целом, выпадения нас из мировых поставок и производственных поставок за рубеж, мы все время будем находиться в продуктовой петле, когда у нас будет сокращаться ассортиментная матрица, ухудшаться ингредиенты в конечном продукте, и рост цен неизбежен», - сказал Потапенко.
При этом он назвал колбасу чисто советским изобретением, свидетельствующем о бедности населения.
«Колбаса – это исключительно советское изобретение. Ее изначально делали, чтобы обеспечить хоть каким-то белком наших сограждан. Во всех странах мира колбас нет как класса, потому что за рубежом, то, что называется колбасками в той же Германии или Австрии, - это не колбаса. Колбасы – это признак нищего населения, и они должны были бы давно исчезнуть, потому что во всех странах – если ты хочешь, то ешь мясо», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным «Известий», повышение стоимости колбасы и сосисок связано с увеличением затрат на производство, в частности, с подорожанием упаковки, моющих средств, яичного меланжа и самого мяса. Больше всего подорожала курятина - на 50% по сравнению с прошлым годом. Говядина выросла в цене на 20%.
Ранее председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин рассказал на пресс-конференции в НСН, что в сентябре цены на картофель аномально выросли, однако в середине октября их рост прекратился, а сейчас цены стабилизировались.
Со своей стороны, директор департамента аналитики Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Алексей Воронин заявил в пресс-центре НСН, что повышение себестоимости привело к потере рентабельности в молочной отрасли.
«Производители молочной продукции выполняли свои обязательства перед населением вместе с организациями розничной торговли и сдерживали повышение цен. В то же время это привело к негативным последствиям у производителей, как сырого молока, так и готовой молочной продукции. Молочная отрасль тут не является каким-то исключением, производители столкнулись с серьезным повышением себестоимости. Рыночная цена на продукцию росла медленнее, чем себестоимость ее переработки», - посетовал Воронин.
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