«В продуктовой петле». Потапенко рассказал о судьбе колбасы в России

«Исходя из тенденции экономической политики в целом, выпадения нас из мировых поставок и производственных поставок за рубеж, мы все время будем находиться в продуктовой петле, когда у нас будет сокращаться ассортиментная матрица, ухудшаться ингредиенты в конечном продукте, и рост цен неизбежен», - сказал Потапенко.

При этом он назвал колбасу чисто советским изобретением, свидетельствующем о бедности населения.

«Колбаса – это исключительно советское изобретение. Ее изначально делали, чтобы обеспечить хоть каким-то белком наших сограждан. Во всех странах мира колбас нет как класса, потому что за рубежом, то, что называется колбасками в той же Германии или Австрии, - это не колбаса. Колбасы – это признак нищего населения, и они должны были бы давно исчезнуть, потому что во всех странах – если ты хочешь, то ешь мясо», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

По данным «Известий», повышение стоимости колбасы и сосисок связано с увеличением затрат на производство, в частности, с подорожанием упаковки, моющих средств, яичного меланжа и самого мяса. Больше всего подорожала курятина - на 50% по сравнению с прошлым годом. Говядина выросла в цене на 20%.

Ранее председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин рассказал на пресс-конференции в НСН, что в сентябре цены на картофель аномально выросли, однако в середине октября их рост прекратился, а сейчас цены стабилизировались.