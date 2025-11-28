Дизайнер назвала устаревшие вещи, от которых стоит отказаться до Нового года

Дизайнер Аника Керимова в беседе с aif.ru назвала пять категорий одежды, которые, по ее словам, окончательно выйдут из моды в 2026 году. Среди них — оверсайз-худи с крупными логотипами, скинни-джинсы, микросумки, кроссовки-носки и велосипедки. Она отметила, что логомания потеряла актуальность, а акцент моды сместился в сторону минимализма, качества и продуманных силуэтов.

Керимова пояснила, что узкие джинсы и брюки воспринимаются как наследие 2010-х и визуально утяжеляют образ. Взамен дизайнер рекомендует прямые или широкие джинсы, модели wide leg и свободные брюки. Микросумки, по ее словам, уступают место более практичным аксессуарам среднего и большого размера — шопперам и структурированным тоутам.