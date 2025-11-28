Дизайнер назвала устаревшие вещи, от которых стоит отказаться до Нового года
Дизайнер Аника Керимова в беседе с aif.ru назвала пять категорий одежды, которые, по ее словам, окончательно выйдут из моды в 2026 году. Среди них — оверсайз-худи с крупными логотипами, скинни-джинсы, микросумки, кроссовки-носки и велосипедки. Она отметила, что логомания потеряла актуальность, а акцент моды сместился в сторону минимализма, качества и продуманных силуэтов.
Керимова пояснила, что узкие джинсы и брюки воспринимаются как наследие 2010-х и визуально утяжеляют образ. Взамен дизайнер рекомендует прямые или широкие джинсы, модели wide leg и свободные брюки. Микросумки, по ее словам, уступают место более практичным аксессуарам среднего и большого размера — шопперам и структурированным тоутам.
Также она подчеркнула, что кроссовки-носки и другие «датированные» футуристичные модели больше не соответствуют современным тенденциям, которые возвращаются к структурированной классике и ретро-формам.
По словам Керимовой, велосипедки уже не подходят для уличных образов, оставаясь уместными только в спортивном контексте. В качестве альтернативы она предлагает бермуды, шорты до колена и легкие брюки, добавив, что личный стиль должен оставаться важнее краткосрочных трендов, передает «Радиоточка НСН».
