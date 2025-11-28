Путин встретится с Уиткоффом в первой половине предстоящей недели

Президент России Владимир Путин проведет встречу со специальным посланником главы США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, точная дата переговоров будет объявлена отдельно и «своевременно», отмечает RT.

Рябков: Визит Уиткоффа в Россию в силе

Визит Уиткоффа проходит на фоне активизации обсуждений американской инициативы по урегулированию на Украине.

По данным Telegraph, спецпосланник Стив Уиткофф, которого президент США Дональд Трамп направил на переговоры в Москву, должен передать Владимиру Путину «прямое предложение» Вашингтона. Источники издания утверждают, что речь идет о готовности США признать за Россией контролируемые ею территории в рамках обсуждаемого мирного плана, передает «Радиоточка НСН».

