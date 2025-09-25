Введение акцизов на зарубежные игры станет лишней финансовой нагрузкой для российских геймеров, к тому же это сложно реализовать технически. Об этом НСН рассказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Иван Калмыков.

Многие родители обеспокоены влиянием на детей зарубежных игр, а отечественные студии с трудом конкурируют с гигантами рынка. В связи с этим депутат Яна Лантратова предложила ввести акциз 10% на продажу иностранных игр, а также создать фонд поддержки. Все деньги от акциза будут направляться в специальный фонд для помощи российским разработчикам. Калмыков объяснил, почему это сомнительная идея.

«Введение 10% надбавки на зарубежные игры ляжет дополнительной финансовой нагрузкой на российских геймеров. Это может стимулировать рост пиратства, что в конечном итоге невыгодно ни пользователям, ни даже разработчикам, лишающимся части легальных доходов. Ключевой вопрос — технический механизм взимания акциза. Большинство игр сегодня приобретается через глобальные цифровые дистрибьюторские платформы, такие как Steam и т.д. Если эти платформы не будут сотрудничать с российскими налоговыми органами (что является сложным международно-правовым вопросом), то собрать акциз будет невозможно. Инициатива может остаться на бумаге, либо привести к дополнительным ограничениям для российских аккаунтов, как это уже было», - рассказал он.