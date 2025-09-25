Введение акциза на зарубежные игры подставит геймеров и простимулирует пиратство
Вместо акцизов, которые бьют по кошелькам геймеров, стоит сосредоточиться на прямой поддержке талантливых отечественных проектов, заявил НСН Иван Калмыков.
Введение акцизов на зарубежные игры станет лишней финансовой нагрузкой для российских геймеров, к тому же это сложно реализовать технически. Об этом НСН рассказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Иван Калмыков.
Многие родители обеспокоены влиянием на детей зарубежных игр, а отечественные студии с трудом конкурируют с гигантами рынка. В связи с этим депутат Яна Лантратова предложила ввести акциз 10% на продажу иностранных игр, а также создать фонд поддержки. Все деньги от акциза будут направляться в специальный фонд для помощи российским разработчикам. Калмыков объяснил, почему это сомнительная идея.
«Введение 10% надбавки на зарубежные игры ляжет дополнительной финансовой нагрузкой на российских геймеров. Это может стимулировать рост пиратства, что в конечном итоге невыгодно ни пользователям, ни даже разработчикам, лишающимся части легальных доходов. Ключевой вопрос — технический механизм взимания акциза. Большинство игр сегодня приобретается через глобальные цифровые дистрибьюторские платформы, такие как Steam и т.д. Если эти платформы не будут сотрудничать с российскими налоговыми органами (что является сложным международно-правовым вопросом), то собрать акциз будет невозможно. Инициатива может остаться на бумаге, либо привести к дополнительным ограничениям для российских аккаунтов, как это уже было», - рассказал он.
По словам Калмыкова, сегодня интерес к российским гейминг-проектам растет, а некоторые из них стали популярны и за рубежом.
«Совокупная выручка 50 крупнейших российских разработчиков за 2024 год выросла на 32% и достигла 64,6 млрд рублей. Это говорит о стабильном и растущем интересе как внутри страны, так и за рубежом. Ярким примером является компания «Леста», ранее связанная с Wargaming, (Генпрокуратура обвинила представителей Wargaming и «Лесты» в экстремистской деятельности, их объединение было признано запрещённым в РФ) с их проектами «Мир танков» и «Мир кораблей», которые много лет остаются популярными во всем мире», - подытожил Калмыков.
Калмыков подчеркнул, что стоит сосредоточиться на мерах поддержки для отечественной гейминг-индустрии и повышении конкурентоспособности.
«Институт развития интернета выделил 3,4 млрд рублей на поддержку игр с 2025 по 2027 год. В Москве создается первый кластер видеоигр и анимации с льготной арендой для резидентов. Определение «национальной игры» очень важно, но главное, чтобы оно не свелось к идеологической цензуре, а было сфокусировано на техническом и культурном вкладе проекта. Вместо акцизов, которые бьют по кошелькам геймеров и расплывчатых формулировок, стоит сосредоточиться на прямой поддержке: развитии инфраструктуры, финансировании через гранты и инвестиции в успешные студии, поддержке образовательных программ для подготовки кадров. Главный ответ зарубежным игровым гигантам — не ограничения, а создание качественных и конкурентоспособных отечественных проектов», - предложил он.
Ранее глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников заявил НСН, что предложение ввести акциз на продажу в РФ иностранных видеоигр сегодня нежизнеспособно, при этом российским разработчикам помогут не запреты, а инвестиции и «зеленая маркировка».
