Бизнес скрывает необходимые для бюджета деньги, которые нужны россиянам, поэтому правительство повысило налог на добавленную стоимость (НДС), рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с НСН.

НДС в России в 2026 будет увеличен с 20% до 22%, закон уже подписал президент РФ Владимир Путин. Кирьянов объяснил этот шаг необходимостью обелить бизнес.