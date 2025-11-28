«Накопился жирок»: Рост НДС до 22% заставит бизнес делиться с государством
Повышение налогов пройдет незаметно для россиян и заставит бизнес делиться доходами, заявили опрошенные НСН эксперты.
Бизнес скрывает необходимые для бюджета деньги, которые нужны россиянам, поэтому правительство повысило налог на добавленную стоимость (НДС), рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с НСН.
НДС в России в 2026 будет увеличен с 20% до 22%, закон уже подписал президент РФ Владимир Путин. Кирьянов объяснил этот шаг необходимостью обелить бизнес.
«Повышение НДС направлено на бюджетные расходы. Это сделано для того, чтобы реализовать все социальные гарантии. Поэтому правительство посчитало правильным, чтобы поднять налог на 2%. А что касается, изменений для бизнеса, то суть заключается в том, что нам необходимо двигаться по направлению к обелению экономики и минимизации всех нелегальных схем по уклонению от налогов. Такая мера является логичным продолжением той работы, что исключить неуплату тех средств, в которых сегодня так нуждается стран и люди», — указал он.
С такой позицией не согласился экономист Никита Кричевский в беседе с НСН. Он указал, что никто от налогов уже не уйдет.
«В тень бизнес, конечно, уйти может, но кто же ему это даст сделать? Если бы мы говорили о нечто подобном лет 10-15 назад, то это вполне могло бы быть. Но при нынешнем уровне автоматизации контроля за деятельностью, что торговой розницы, что промышленных предприятий, что сферы услуг, это маловероятно. У предприятий, компаний и собственников, есть определенный жирок в том, что на протяжении всех последних лет совокупная прибыль на несколько десятков процентов превышала фонд заработной платы. Иными словами, все меры, которые сегодня принимает правительство направлены на то, чтобы заставить бизнес поделиться с государством. А если он не захочет делиться, то тогда к нему придут и спросят: почему не захотели? А россиянам я советую не волноваться и не слушать балаболов, поскольку на все основные группы товаров ставка останется прежней: либо 10%, либо 0%», — подчеркнул он.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН объяснил, как НДС поможет снизить ключевую ставку.
