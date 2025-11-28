Бундестаг утвердил бюджет-2026 с увеличенной помощью Украине

Бундестаг окончательно одобрил федеральный бюджет Германии на 2026 год, который предусматривает выделение 11,5 миллиардов евро на поддержку Украины. Трансляция заседания велась на YouTube-канале парламента. За документ проголосовали 322 депутата, против — 252, воздержавшихся не было.

Первоначально проект предусматривал 8,5 миллиардов евро помощи Киеву, однако по предложению минфина сумма была увеличена еще на 3 миллиарда. Средства направят на закупку артиллерии, дронов, бронетехники и дополнительных комплексов Patriot, отмечает RT.