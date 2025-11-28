Медзаключения водителей из частных клиник начали отображаться на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» появились медицинские заключения водителей, оформленные в частных клиниках. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Министерств цифрового развития.
В ведомстве уточнили, что сами документы на портале не хранятся: сведения поступают в личный кабинет пользователя напрямую из Федерального реестра электронных медицинских документов (РЭМД), который входит в Единую государственную информационную систему здравоохранения Минздрава.
Доступ к таким данным имеет только сам пользователь, тогда как сотрудники ведомств и организаций не могут просматривать его меддокументы. При необходимости гражданин может самостоятельно предоставить электронные формы по месту требования.
Кроме того, с 2027 года Минздрав и МВД начнут передавать в ГИБДД данные о выявленных противопоказаниях к вождению у граждан, прошедших медосмотр. Тем, у кого такие ограничения обнаружат, предложат в течение трех месяцев пройти внеочередное медицинское освидетельствование, передает «Радиоточка НСН».
