Медзаключения водителей из частных клиник начали отображаться на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появились медицинские заключения водителей, оформленные в частных клиниках. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Министерств цифрового развития.

В ведомстве уточнили, что сами документы на портале не хранятся: сведения поступают в личный кабинет пользователя напрямую из Федерального реестра электронных медицинских документов (РЭМД), который входит в Единую государственную информационную систему здравоохранения Минздрава.