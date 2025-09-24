Предложение ввести акциз на продажу в РФ иностранных видеоигр сегодня нежизнеспособно, при этом российским разработчикам помогут не запреты, а инвестиции и «зеленая маркировка», объяснил НСН глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее предложила ввести акциз 10% на продажу иностранных видеоигр, направив эти деньги в специальный фонд для помощи российским разработчикам. Овчинников отметил, что так можно «загнать рынок в тень».