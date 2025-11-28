В России могут появиться дороги без лимита скорости

Член комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что на отдельных российских магистралях возможно рассмотреть отмену скоростных лимитов, если дороги соответствуют современным требованиям и обеспечивают достаточный уровень безопасности.

По словам депутата, идея «имеет право на жизнь», однако подходит не для всех трасс. Он отметил, что отмена ограничений может обсуждаться лишь на новых магистралях с освещением, защитными сетками, продуманной инфраструктурой и небольшим количеством поворотов и съездов.

Гарин указал, что таким критериям уже соответствуют трассы в направлении Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, которые построены по современным стандартам и имеют две полосы движения в каждую сторону.

При этом парламентарий подчеркнул, что даже при отсутствии формальных ограничений водители обязаны учитывать погодные условия. Гололед, туман и состояние покрытия, по его словам, неизбежно вынудят снижать скорость, поскольку безопасность всегда должна оставаться приоритетом, передает «Радиоточка НСН».

