В России могут появиться дороги без лимита скорости

Член комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что на отдельных российских магистралях возможно рассмотреть отмену скоростных лимитов, если дороги соответствуют современным требованиям и обеспечивают достаточный уровень безопасности.

По словам депутата, идея «имеет право на жизнь», однако подходит не для всех трасс. Он отметил, что отмена ограничений может обсуждаться лишь на новых магистралях с освещением, защитными сетками, продуманной инфраструктурой и небольшим количеством поворотов и съездов.