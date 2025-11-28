Правительство внесло в Госдуму проект о ратификации военного соглашения с Индией

Правительство направило в Госдуму проект о ратификации соглашения с Индией, устанавливающего порядок взаимного направления воинских формирований, а также использования военными кораблями и воздушными судами обеих стран территорий друг друга. Документ опубликован в думской электронной базе.

Соглашение, подписанное 18 февраля 2025 года в Москве, определяет правила захода военных кораблей в порты, использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры, а также порядок направления подразделений на территорию партнера, отмечает RT.