Правительство внесло в Госдуму проект о ратификации военного соглашения с Индией

Правительство направило в Госдуму проект о ратификации соглашения с Индией, устанавливающего порядок взаимного направления воинских формирований, а также использования военными кораблями и воздушными судами обеих стран территорий друг друга. Документ опубликован в думской электронной базе.

Соглашение, подписанное 18 февраля 2025 года в Москве, определяет правила захода военных кораблей в порты, использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры, а также порядок направления подразделений на территорию партнера, отмечает RT.

В пояснительной записке уточняется, что документ регулирует организацию материально-технического обеспечения воинских формирований, кораблей и самолетов при проведении совместных учений, тренировок, гуманитарных операций и ликвидации последствий стихийных бедствий или техногенных аварий.

Кабмин отмечает, что ратификация соглашения позволит укрепить военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией, а также введет упрощённый уведомительный порядок захода кораблей и использования аэродромов и воздушного пространства в обеих странах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
