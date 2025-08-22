Не меч, а бубен: Как нейросеть помогла создать игру про наследие Алтая

По его словам, нейросети все же ускоряют и упрощают труд разработчиков, однако в сфере создания игры они все равно не заменят человека, так как именно он редактирует предложенные ИИ варианты.



«Работа с нейросетями очень ускоряет разработку: тебе нет необходимости обходить собственный ступор, когда нейросеть выдаст тебе 10, 100, 1000 вариантов буквально за секунды, тебе остается только выбрать подходящий и доработать его. Но при этом ИИ не заменяет человека, а снимает лишь часть нагрузки, убирает рутину и позволяет команде больше сконцентрироваться именно на креативе. Но нейросетям еще очень далеко до уровня мышления человека, у них слишком ограниченный объем памяти, зачастую часто теряется логика и очень часто вылезают артефакты. Поэтому я сильно удивляюсь, когда слышу, что из-за нейросетей тысячи людей теряют работу. На мой взгляд, это очень странно», — заключил Дунаевский.

Ранее генеральный директор WATT Stuido Егор Томский рассказал в интервью НСН о процессе создания видеоигры, вдохновленной «Сказкой о царе Салтане» великого русского поэта Александра Пушкина.

