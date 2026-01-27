Снегопад сковал Москву пробками на дорогах и в аэропортах
Сугробы в Москве могут вырасти до полуметра, в столичных аэропортах отменили 17 рейсов, а дороги сковали девятибалльные пробки. К чему еще привел разгул стихия — в материале НСН.
Утром 27 января московские дороги сковали девятибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты». Виной транспортному хаосу стал интенсивный снегопад: синоптики предупреждают, что за день выпадет около трети месячной нормы осадков.
Особенно тяжело приходится водителям в центральной части города. Садовое кольцо практически полностью встало, серьезные заторы парализовали движение на Тверской улице и Новом Арбате, а также на значительной части Третьего транспортного кольца.
Не обошлось без пробок и на МКАД — затруднения зафиксированы на северо‑западе, западе и юго‑западе столицы.
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из‑за непогоды. Ожидаются порывистый ветер (до 14 м/с) и гололедица. Режим ограничений продлится до 12:00 29 января.
По информации Гидрометцентра России, ситуация осложняется обильными осадками: суммарный объем выпавшего снега может достичь 30-35 миллиметров в пересчете на воду, а высота свежевыпавшего покрова — вырасти на 39-46 сантиметров.
ПЕРЕНОС И ОТМЕНА РЕЙСОВ
С момента начала снегопада московские аэропорты столкнулись с серьезными нарушениями расписания. По данным Минтранса, было отменено 17 рейсов.
Кроме того, еще восемь самолетов были задержаны на срок более двух часов. При этом за весь день 27 января столичные воздушные гавани сумели обслужить 405 рейсов — в частности, 66 вылетов пришлось на промежуток между 11:00 и 12:00 по московскому времени.
Из‑за непогоды пять воздушных судов были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах — во Внуково и Домодедово. В Шереметьево с 09:00 до 11:00 временно прекращали прием рейсов: это было необходимо, чтобы расчистить взлетно‑посадочную полосу. За это время с территории аэропорта вывезли 720 тонн снега.
Службы обслуживания аэродромов во всех четырех московских аэропортах работают в усиленном режиме. Для борьбы со снегопадом мобилизованы сотни единиц специальной техники. Ведутся активные работы по расчистке взлетно‑посадочных полос и перронов — это необходимо, чтобы гарантировать безопасность полетов и свести к минимуму задержки рейсов.
В Минтрансе уточнили, что проблем с выдачей багажа не наблюдается, а в терминалах сохраняется спокойная обстановка.
«ЗОЛОТОЕ» ТАКСИ
Утром во вторник в отдельных районах столицы зафиксировали повышение стоимости заказов. Так, стоимость поездки на такси с юго‑запада Москвы до аэропорта «Домодедово» неожиданно превысила цену авиаперелета в Санкт‑Петербург.
Согласно актуальным данным сервиса заказа такси, маршрут от станции метро «Юго‑Западная» до аэропорта обходился пассажирам в 2346 рублей. В то же время билет эконом‑класса на рейс лоукостера до Санкт‑Петербурга на 29 января стоил 2154 рубля — то есть почти на 200 рублей дешевле.
Московский Департамент транспорта попросил службы такси необоснованно не завышать цены. В департаменте пояснили: причина роста цен — дефицит машин на линии. При этом в ключевых точках города цены оставались на обычном уровне.
«Со своей стороны мы обратились к службам заказа такси с просьбой <…> принимать меры, направленные на недопущение необоснованного повышения цен», — уточнили в дептрансе.
В «Яндекс.Такси» сообщили РБК, что 27 января в утренний час пик средний чек за поездку вырос на 25% по сравнению с показателями прошлой недели. Наибольший всплеск спроса пришелся на маршруты из спальных районов в центр города и к транспортным пересадочным узлам.
«Наибольший спрос был при поездках из спальных районов в центр и к пересадочным узлам. После утреннего часа пик обстановка стабилизировалась, но непогода ухудшила дорожную ситуацию — время в пути увеличивается до 30%, что также влияет на стоимость поездок — средний чек отличается от прошлой недели на 15-20%», — рассказали в компании.
Помимо заторов в аэропортах и на магистралях, в Москве пришлось эвакуировать учащихся школы №1354. Причиной стало проседание нескольких ферм кровли спортивного зала. Учащихся увели в соседние здания учреждения, пишет «Москва 24» со ссылкой на директора Анну Постникову. Нарушение заметили еще до начала урока.
«Школа незамедлительно вызвала экстренные службы и провела эвакуацию детей в соседние здания нашей школы. Все дети были выведены организованно в сопровождении педагогов. Угрозы здоровью детей нет», — отметила Постникова.
По ее словам, сейчас специалисты проверяют все здание. Администрация школы уже начала готовить претензионный иск в адрес застройщика. Планируется провести экспертизу по дальнейшей эксплуатации здания и ее отдельных помещений.
