Особенно тяжело приходится водителям в центральной части города. Садовое кольцо практически полностью встало, серьезные заторы парализовали движение на Тверской улице и Новом Арбате, а также на значительной части Третьего транспортного кольца.

Не обошлось без пробок и на МКАД — затруднения зафиксированы на северо‑западе, западе и юго‑западе столицы.

В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из‑за непогоды. Ожидаются порывистый ветер (до 14 м/с) и гололедица. Режим ограничений продлится до 12:00 29 января.

По информации Гидрометцентра России, ситуация осложняется обильными осадками: суммарный объем выпавшего снега может достичь 30-35 миллиметров в пересчете на воду, а высота свежевыпавшего покрова — вырасти на 39-46 сантиметров.