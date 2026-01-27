«Снег убрать дешевле»: Россиянам объяснили, почему не разгоняют снежные тучи
Процесс разгона снежных туч, в отличие от дождевых, «предполагает совсем другую методику и другие затраты». Об этом «Газете.Ru» рассказала главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её словам, вместо того, разгон туч обойдётся гораздо дороже в финансовом плане, нежели ремонт сетей, страдающих при снегопадах.
Также Позднякова напомнила, что зимой в России выпадает снег и ничего экстраординарного в этом нет.
«Мы живем с вами в таком климате, когда у нас зимой выпадает снег. И сейчас... ну, нельзя сказать, чтобы нас прям уж совсем засыпало... были и более интенсивные снегопады», - заключила эксперт.
Ранее депутат Госдумы Валерий Милонов назвал форменным жлобством рост цен на такси из-за снегопада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
