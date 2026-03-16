За двое суток уничтожено около 250 дронов, летевших на Москву

Военные за двое суток уничтожили около 250 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За последние двое суток силы ПВО уничтожили... около 250 вражеских БПЛА», - написал градоначальник на платформе Max.

Собянин уточнил, что дроны ликвидировали непосредственно на подлете к столице и на втором рубеже по направлению к городу. Мэр поблагодарил военных за работу.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Московским регионом сбили 53 БПЛА, в том числе 46 летевших на Москву, пишет 360.ru.

