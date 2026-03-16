За двое суток уничтожено около 250 дронов, летевших на Москву
16 марта 202609:52
Военные за двое суток уничтожили около 250 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«За последние двое суток силы ПВО уничтожили... около 250 вражеских БПЛА», - написал градоначальник на платформе Max.
Собянин уточнил, что дроны ликвидировали непосредственно на подлете к столице и на втором рубеже по направлению к городу. Мэр поблагодарил военных за работу.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Московским регионом сбили 53 БПЛА, в том числе 46 летевших на Москву, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Володин рассказал о росте спроса на рабочие профессии
- За двое суток уничтожено около 250 дронов, летевших на Москву
- Свобода и интернет: Почему зумеры выбирают коливинги вместо ипотеки на 30 лет
- Риелторы бьют тревогу из-за низких темпов строительства жилья в регионах
- «Не способны на неожиданное»: Дибров сравнил нейросети с Чеховым
- Новую конституцию Казахстана на референдуме поддержали 87,15% граждан
- Лапорта вновь избран президентом «Барселоны»
- Под Воронежем при атаке дронов повреждены строения промпредприятия
- «Это ужасно!»: Певец Леша Свик обвинил создателей нейромузыки в жажде «бабок»
- «Вынужденное решение»: Бюджетный ноутбук от Apple сочли заменой планшета