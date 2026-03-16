По ее словам, на современную молодежь совершенно не действуют призывы застройщиков об ипотеке на 30 лет.

«Также молодежь не хочет быть привязана к работодателю, к офису. Они сами арендуют какой-нибудь коворкинг, куда приходят по своему графику, встречаются с коллегами, если им это нужно. В общем, важны независимость, свобода действий. Это поколение будет править миром. Призывы застройщиков брать ипотеку на 30 лет совершенно не действуют на молодежь. Это никому не нужно. Сейчас также популярны коливинги — общежития, если по-русски. Это пришло с Запада. С одной стороны ты свободен, а с другой — ты часть молодежного коллектива. Это категория для более-менее обеспеченной молодежи, которая может себе позволить съем жилья», — добавил эксперт.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал НСН, что застройщикам по вводу жилья за 2025 год похвалиться особо нечем, так как из 108 млн «квадратов» 63 миллиона – это ИЖС, а 44 миллиона – многоквартирные дома, по которым есть просадка около 2%.

