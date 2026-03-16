Свобода и интернет: Почему зумеры выбирают коливинги вместо ипотеки на 30 лет
Для современной молодежи неприемлемы ценности, которые были у их родителей, сказала НСН Ирина Радченко.
У российской молодежи набирают популярность так называемые коливинги, а вот идея ипотеки совершенно неприемлема для поколения зумеров, сказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Каждый десятый опрошенный зумер (человек, родившийся в 1990-е или 2000-е годы) категорически против ипотеки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». В группе 18–30 лет 37% заявили, что не рассматривают ипотеку как обязательный жизненный этап, пишет «Газета.Ru». Радченко отметила, что зумеры отдают предпочтение аренде домов с быстрым интернетом.
«Эта тенденция имеет мировой масштаб. Новое поколение совершенно не заточено на те ценности, которые были у их родителей. Ипотека, дом, машина….. Это для зумеров неприемлемо. Они любят движение: сегодня пожил в этом городе, потом переехал. Они более мобильны. Для них важен качественный интернет. Сейчас многие отмечают популярность не очень раскрученных городков, где можно спокойно снимать себе дом с магазинами и больницами поблизости. У молодого поколения в большем приоритете аренда загородных домов», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, на современную молодежь совершенно не действуют призывы застройщиков об ипотеке на 30 лет.
«Также молодежь не хочет быть привязана к работодателю, к офису. Они сами арендуют какой-нибудь коворкинг, куда приходят по своему графику, встречаются с коллегами, если им это нужно. В общем, важны независимость, свобода действий. Это поколение будет править миром. Призывы застройщиков брать ипотеку на 30 лет совершенно не действуют на молодежь. Это никому не нужно. Сейчас также популярны коливинги — общежития, если по-русски. Это пришло с Запада. С одной стороны ты свободен, а с другой — ты часть молодежного коллектива. Это категория для более-менее обеспеченной молодежи, которая может себе позволить съем жилья», — добавил эксперт.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал НСН, что застройщикам по вводу жилья за 2025 год похвалиться особо нечем, так как из 108 млн «квадратов» 63 миллиона – это ИЖС, а 44 миллиона – многоквартирные дома, по которым есть просадка около 2%.
- Свобода и интернет: Почему зумеры выбирают коливинги вместо ипотеки на 30 лет
