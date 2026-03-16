«Яндекс» опроверг сокращение сотрудников

Компания «Яндекс» не намерена закрывать отдельные бизнес-направления и сокращать сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее «Коммерсантъ» писал о возможной оптимизации штата «Яндекса». По данным газеты, планируется сократить сотрудников ключевых направлений, таких как «Поисковые сервисы и ИИ».

«Сведения о том, что компания планирует закрыть отдельные бизнес-направления и провести сокращение сотрудников, не соответствуют действительности», - рассказали в «Яндексе».

Пресс-служба подчеркнула, что компания продолжает активно нанимать работников в сервисы, направления и бизнес-группы. По итогам прошлого года численность основного персонала выросла на 9% и составила свыше 31,5 тысячи человек. Сейчас в организации открыто около 1,3 тысячи вакансий.

Между тем мэрия Москвы приняла решение сократить на 15% численность сотрудников гражданских служащих органов исполнительной власти, пишет Ura.ru.

