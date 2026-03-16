Каждый десятый опрошенный зумер (человек, родившийся в 1990е или 2000-е годы) категорически против ипотеки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». В группе 18–30 лет 37% заявили, что не рассматривают ипотеку как обязательный жизненный этап, пишет «Газета.Ru». Радченко посетовала на низкие объемы строительства в регионах.

«В России строится не так много, как хотелось бы. В некоторых городах строительные краны видели еще в Советском Союзе. У нас 2/3 регионов, где нет массового строительства. У нас очень неравномерно это распределено. Как головастик. Голова — Москва, немного Питер, а все остальное — хвостик, где ничего не строится. Сейчас аренда квартиры в Москве обходится в три раза дешевле, чем жить в такой же, но в ипотеку. Ипотека — это якорь», — сказала собеседница НСН.

Ранее застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин рассказал НСН, что стоимость стройматериалов за 2025 год увеличилась на 10-15%, рост цен на рабочую силу составил около 30%.

