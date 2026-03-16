Новую конституцию Казахстана на референдуме поддержали 87,15% граждан
Референдум по проекту новой конституции Казахстана признан состоявшимся, принятие документа поддержали более 87% граждан. Об этом сообщил глава Центральной комиссии референдума республики Нурлан Абдиров, передает РИА Новости.
Голосование прошло в Казахстане 15 марта, напоминает 360.ru.
«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вынесенного на референдум вопроса о принятии новой конституции республики... составило 7 миллионов 954 (тысяч) 667 человек», - рассказал Абдиров.
Он уточнил, что это 87,15% от участников голосования во всех регионах Казахстана.
По словам Абдирова, явка на референдуме составила 73,12%, всего проголосовали 9 127 192 человека.
Горячие новости
