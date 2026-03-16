Лапорта вновь избран президентом «Барселоны»

Президентом испанского футбольного клуба «Барселона» в третий раз стал Жоан Лапорта. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выборы президента клуба состоялись 15 марта. По их итогам Лапорта набрал 68,18%, или 32 934 голоса избирателей. Соперник президента Виктор Фонт получил 29,78% - 14 385 голосов.

Жоану Лапорте 63 года, он занимает должность президента клуба с 2021 года. Ранее он находился на этом посту в 2003-2010 годах. Новый срок президента продлится до 2031 года.

Ранее «Барселона» обыграла мадридский «Реал» и завоевала Суперкубок Испании по футболу.

