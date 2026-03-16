Лапорта вновь избран президентом «Барселоны»
16 марта 202609:20
Президентом испанского футбольного клуба «Барселона» в третий раз стал Жоан Лапорта. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Выборы президента клуба состоялись 15 марта. По их итогам Лапорта набрал 68,18%, или 32 934 голоса избирателей. Соперник президента Виктор Фонт получил 29,78% - 14 385 голосов.
Жоану Лапорте 63 года, он занимает должность президента клуба с 2021 года. Ранее он находился на этом посту в 2003-2010 годах. Новый срок президента продлится до 2031 года.
Ранее «Барселона» обыграла мадридский «Реал» и завоевала Суперкубок Испании по футболу.
Горячие новости
- Володин рассказал о росте спроса на рабочие профессии
- За двое суток уничтожено около 250 дронов, летевших на Москву
- Свобода и интернет: Почему зумеры выбирают коливинги вместо ипотеки на 30 лет
- Риелторы бьют тревогу из-за низких темпов строительства жилья в регионах
- «Не способны на неожиданное»: Дибров сравнил нейросети с Чеховым
- Новую конституцию Казахстана на референдуме поддержали 87,15% граждан
- Лапорта вновь избран президентом «Барселоны»
- Под Воронежем при атаке дронов повреждены строения промпредприятия
- «Это ужасно!»: Певец Леша Свик обвинил создателей нейромузыки в жажде «бабок»
- «Вынужденное решение»: Бюджетный ноутбук от Apple сочли заменой планшета