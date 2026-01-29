Будут хитрить: Автовладельцы не поддержали запрет на штрафы в снегопад
Сергей Канаев заявил НСН, что сейчас в ГИБДД относятся к нарушениям разметки в снегопад с пониманием, штрафы можно обжаловать.
Законодательная отмена штрафов за разметку в снегопад приведет к массовым нарушениям на дорогах, заявил НСН руководитель «Федерации автовладельцев России» Сергей Канаев.
Национальный автомобильный союз (НАС) предложил не штрафовать водителей за нарушение правил разметки в период сильных снегопадов. Соответствующее письмо вице-президент НАС Антон Шапарин направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает Autonews. Канаев отметил, что и сейчас в ГИБДД относятся к этому с пониманием.
«Это очень субъективно, что разметку или какой-то знак нельзя увидеть под снегом. Что касается камер или инспекторов ГИБДД, никто не занимается произволом, чтобы за снег выписывать штрафы. Инспекторы ГИБДД относятся к этому с пониманием. Но многие водители хитрят, выезжают на встречную полосу, а потом говорят, что там не было видно, хотя там все понятно всегда. Знак всегда имеет большую силу, чем разметка в таком случае. У нас уже не осталось мест, где нет знаков про обгон или еще что-то. Это происходит в основном, когда люди обгоняют через сплошную. Камеры не выносят штрафы, если нельзя оценить разметку. На 90% все с пониманием относятся к этому вопросу, региональные власти тоже. А если ввести на законодательном уровне, водители будут пользоваться этим массово», - отметил он.
Он также рассказал, что делать, если такой штраф придет.
«Если мы хотим решить этот вопрос законодательно, надо понимать, как действовать дальше. Если отменим штраф, нужно будет в каждом случае проверять, что сегодня абсолютно не нужно. Решить этот вопрос сегодня не так сложно, если вдруг выписали нечестный штраф. Заниматься законодательно никто не будет, в этом нет смысла. Можно вынести мораторий на уровне губернаторов. Если штраф пришел через камеру, вы всегда сможете его отменить, даже в суд не надо обращаться, обращаетесь в региональный ЦАФАП ГИБДД», - добавил собеседник НСН.
Использование искусственного интеллекта для выявления опасного вождения незаконно, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Страна разваливается!»: Российский сексолог осудил французов за отмену «супружеского долга»
- Глобальный дефицит жилья в России назвали «пугалками для детей»
- Мишустин: Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
- Путин поблагодарил ОАЭ за содействие в обмене пленными с Киевом
- «Упадет сама»: Почему США не станут проводить военную операцию на Кубе
- Психологический эффект: Россиянам назвали выгодную ставку по ипотеке
- Маркировка и уголовка: Что избавит покупателя от поддельной молочной продукции
- Размечтались: Желание Китая создать ИИ-дата-центры на орбите назвали фантастикой
- Ученые заявили об обнаружении потенциально пригодной для жизни планеты
- Кадыров заявил, что против переговоров по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru