«Это очень субъективно, что разметку или какой-то знак нельзя увидеть под снегом. Что касается камер или инспекторов ГИБДД, никто не занимается произволом, чтобы за снег выписывать штрафы. Инспекторы ГИБДД относятся к этому с пониманием. Но многие водители хитрят, выезжают на встречную полосу, а потом говорят, что там не было видно, хотя там все понятно всегда. Знак всегда имеет большую силу, чем разметка в таком случае. У нас уже не осталось мест, где нет знаков про обгон или еще что-то. Это происходит в основном, когда люди обгоняют через сплошную. Камеры не выносят штрафы, если нельзя оценить разметку. На 90% все с пониманием относятся к этому вопросу, региональные власти тоже. А если ввести на законодательном уровне, водители будут пользоваться этим массово», - отметил он.

Он также рассказал, что делать, если такой штраф придет.

«Если мы хотим решить этот вопрос законодательно, надо понимать, как действовать дальше. Если отменим штраф, нужно будет в каждом случае проверять, что сегодня абсолютно не нужно. Решить этот вопрос сегодня не так сложно, если вдруг выписали нечестный штраф. Заниматься законодательно никто не будет, в этом нет смысла. Можно вынести мораторий на уровне губернаторов. Если штраф пришел через камеру, вы всегда сможете его отменить, даже в суд не надо обращаться, обращаетесь в региональный ЦАФАП ГИБДД», - добавил собеседник НСН.

Использование искусственного интеллекта для выявления опасного вождения незаконно, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

