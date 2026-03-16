«Это ужасно!»: Певец Леша Свик обвинил создателей нейромузыки в жажде «бабок»
16 марта 202609:08
Светлана Ключкина
Михаил Судаков
Попадание в топ-чарты не может быть первостепенной целью для пишущего автора, сказал Алексей Норкитович.
Российский поп-исполнитель Леша Свик (настоящее имя Алексей Норкитович) в беседе со специальным корреспондентом НСН заявил, что негативно относится к музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта.
«Ужасно отношусь! Как это можно слушать? Дело даже не в какой-то зависти, что они сидят в топ-чартах на высоких позициях. Я момент топ-чартов для себя точно прошел, потому что делать ради топ-чартов музыку для меня стремно. Делать музыку в приложении, чтобы искусственный интеллект захватывал какие-то позиции, для меня тоже стремно. Я считаю, что, если ты автор и можешь писать, не важно, будет это в чартах или нет. Лично для меня здесь другая первостепенная цель, а у тех, кто пишет через искусственный интеллект, своя цель – заработать бабок. Тоже молодцы», - сказал артист на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026».
Свик также подчеркнул, что не боится, что его заменит ИИ-аватар, предложив посмотреть, что тот сделает на сцене.
Со своей стороны, композитор Игорь Крутой признался «Радиоточке НСН», что пока его не вдохновляет музыка, созданная нейросетями и «лишенная истории».
