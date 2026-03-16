Володин рассказал о росте спроса на рабочие профессии
Рабочие профессии становятся более престижными в России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Мах.
По словам политика, такие специальности становятся более престижными в том числе среди молодых людей, изменения фиксируют экспертные сообщества и кадровые агентства.
«Самыми частыми запросами на сайтах по поиску работы в 2025 году стали: трудоустройство на заводы, предприятия агропромышленного комплекса, строительные, добывающие и ремонтные организации», - указал Володин.
Как отметил председатель Госдумы, в феврале возросла заинтересованность в рабочих кадрах. По данным Минтруда, в рейтинг самых востребованных профессий вошли сварщики, токари, бригадиры общестроительных работ, водители грузового либо специального автомобиля. При этом россияне все чаще обращаются в центры повышения квалификации, чтобы получить специальность сантехника, электрика, сварщика.
Ранее Роструд сообщил, что в РФ наиболее востребованы врачи, электросварщики, монтажники, водители и швеи, пишет 360.ru.
