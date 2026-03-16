«Не способны на неожиданное»: Дибров сравнил нейросети с Чеховым

Дмитрий Дибров привел в пример высказывания Чехова о гусеницах и женитьбе как доказательство превосходства телеведущих над GPT.

Телеведущий Дмитрий Дибров в беседе со специальным корреспондентом НСН объяснил, почему не боится, что ИИ-аватары заменят ведущих.

«Нет-нет. Насколько я понимаю из общения с GPT, он не умеет ставить неожиданные вещи. Пример - наш великий земляк Чехов говорит: "Не правда ли, странно, что у насекомых гусеница обязательно станет бабочкой, а у людей наоборот?" Тот же автор говорит: "Боитесь одиночества? Не женитесь". Вот на это аватар и GPT не способен», - сказал он на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026».

Кинорежиссер Александр Войтинский ранее рассказал «Радиоточке НСН», что нейросети облегчили работу над созданием эпических сцен в кинопроектах.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
