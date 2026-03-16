Под Воронежем при атаке дронов повреждены строения промпредприятия
Строения предприятия получили повреждения после атаки беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Воронежской области уничтожили три украинских БПЛА, пишет RT.
Как отметил губернатор, над двумя районами области ликвидировали шесть дронов, предварительно, никто не пострадал.
«На юге региона при падении сбитых и подавленных БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия», - написал Гусев в Telegram-канале.
На фоне ЧП организация частично приостанавливала производственный процесс в целях безопасности.
