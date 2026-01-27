Милонов назвал форменным жлобством рост цен на такси из-за снегопада

Он отметил, что зимой в России «снег выпадает достаточно часто».

Также Милонов указал на необходимость привлечь ФАС проверке бизнесменов, поднимающих стоимость услуг такси из-за погодных условий.

«Чтобы привести агрегаторы и таксопарки в чувство. Поездка на такси не должна стоить как билет на самолёт», — заключил депутат.

Ранее в «Яндекс Такси» сообщили, что в Москве из-за снегопада средний чек на поездки в такси вырос на 25% в утренний час пик, пишут «Известия».

