Милонов назвал форменным жлобством рост цен на такси из-за снегопада
Наживаться на людях из-за снега, дождя или чего-то ещё - это форменное жлобство. Об этом в беседе с RT заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Он отметил, что зимой в России «снег выпадает достаточно часто».
Также Милонов указал на необходимость привлечь ФАС проверке бизнесменов, поднимающих стоимость услуг такси из-за погодных условий.
«Чтобы привести агрегаторы и таксопарки в чувство. Поездка на такси не должна стоить как билет на самолёт», — заключил депутат.
Ранее в «Яндекс Такси» сообщили, что в Москве из-за снегопада средний чек на поездки в такси вырос на 25% в утренний час пик, пишут «Известия».
