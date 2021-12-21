Вирусолог оценил включение прививки от COVID-19 в национальный календарь

Прививка теперь будет обязательной во время пандемии, однако после неё может не понадобиться, заявил Анатолий Альтштейн.


Внесение вакцины от коронавируса в календарь прививок сделает ее обязательной и увеличит темпы вакцинации. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса. Так, по приоритету первого уровня прививаться необходимо гражданам от 60 лет, работникам медицинской, образовательной и социальной сфер, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, и некоторым другим категориям. Альтштейн считает, что введение этой меры связано с тем, что люди не хотят прививаться.

«Власть ищет способы, чтобы сделать так, чтобы прививка стала более привычной. Таким образом хотят взять под контроль и коронавирусную инфекцию с помощью более привычного способа – включения вакцинации в календарь прививок. Это ускорит темпы вакцинации и повлияет на уровень заболеваемости. Прививка от коронавируса теперь становится обязательной», - подчеркнул он.

При этом вирусолог отметил, что прививку от коронавируса, возможно, придется делать не всегда.

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«Если будет эпидемия, то будут делать прививки. А если она пройдет, то – там будет видно, какая будет остаточная заболеваемость. Нужна ли будет вакцинация или нет – жизнь покажет. Существует несколько видов коронавируса, против которых мы не прививаемся. В обычных условиях они дают около 15% от числа всех простудных заболеваний. Это легкий, не сильно распространенный вирус, не вызывающий осложнения. Ее принято называть «простудой», а она редко выходит за пределы коронавируса. Пока идет эпидемия, вакцинация будет проводиться все время. Но я думаю, что никакие пандемии не длятся долго», - заключил Альтштейн.

Ранее иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что вакцинироваться при наличии антител не полезно, так как это может быть неэффективно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравПрививкавирусологВакцинацияКоронавирус
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