Вирусолог оценил включение прививки от COVID-19 в национальный календарь
Прививка теперь будет обязательной во время пандемии, однако после неё может не понадобиться, заявил Анатолий Альтштейн.
Внесение вакцины от коронавируса в календарь прививок сделает ее обязательной и увеличит темпы вакцинации. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса. Так, по приоритету первого уровня прививаться необходимо гражданам от 60 лет, работникам медицинской, образовательной и социальной сфер, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, и некоторым другим категориям. Альтштейн считает, что введение этой меры связано с тем, что люди не хотят прививаться.
«Власть ищет способы, чтобы сделать так, чтобы прививка стала более привычной. Таким образом хотят взять под контроль и коронавирусную инфекцию с помощью более привычного способа – включения вакцинации в календарь прививок. Это ускорит темпы вакцинации и повлияет на уровень заболеваемости. Прививка от коронавируса теперь становится обязательной», - подчеркнул он.
При этом вирусолог отметил, что прививку от коронавируса, возможно, придется делать не всегда.
«Если будет эпидемия, то будут делать прививки. А если она пройдет, то – там будет видно, какая будет остаточная заболеваемость. Нужна ли будет вакцинация или нет – жизнь покажет. Существует несколько видов коронавируса, против которых мы не прививаемся. В обычных условиях они дают около 15% от числа всех простудных заболеваний. Это легкий, не сильно распространенный вирус, не вызывающий осложнения. Ее принято называть «простудой», а она редко выходит за пределы коронавируса. Пока идет эпидемия, вакцинация будет проводиться все время. Но я думаю, что никакие пандемии не длятся долго», - заключил Альтштейн.
Ранее иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что вакцинироваться при наличии антител не полезно, так как это может быть неэффективно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- В Белоруссии одобрили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет
- В Сбербанке ожидают роста ставок по ипотеке до двухзначных в 2022 году
- Цены на газ в Европе превысили $1800 за тысячу кубометров впервые с октября
- СМИ: В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись 15 машин
- Новую АЭС запустили в Финляндии впервые за 40 лет
- Глава делегации в Вене: Москва не допустит размещения НАТО на Украине и в Грузии
- СМИ: В Киргизии задержали подозреваемого в растрате командующего внутренними войсками
- Володин перечислил главные вызовы 2022 года
- Почти 20 детей получили химические ожоги в бассейне в Улан-Удэ
- В России «Селедка под шубой» подорожала за год на 16%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru