Вирусолог оценил включение прививки от COVID-19 в национальный календарь

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса. Так, по приоритету первого уровня прививаться необходимо гражданам от 60 лет, работникам медицинской, образовательной и социальной сфер, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, и некоторым другим категориям. Альтштейн считает, что введение этой меры связано с тем, что люди не хотят прививаться.

«Власть ищет способы, чтобы сделать так, чтобы прививка стала более привычной. Таким образом хотят взять под контроль и коронавирусную инфекцию с помощью более привычного способа – включения вакцинации в календарь прививок. Это ускорит темпы вакцинации и повлияет на уровень заболеваемости. Прививка от коронавируса теперь становится обязательной», - подчеркнул он.

При этом вирусолог отметил, что прививку от коронавируса, возможно, придется делать не всегда.