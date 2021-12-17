Вирусолог обвинил СМИ в раздувании паники вокруг «омикрона»

Штамм "омикрон" не привел к груде трупов, но впереди него идет сильная информационная волна. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы прироста заболеваемости «омикроном» пугают своей опасностью. Альтштейн считает, что кроме темпов распространения бояться в новом штамме больше нечего.

«Пока совершенно не видно, что это очень страшный штамм, от которого все умирают. Тысячи людей заражены им уже с ноября. Где груды трупов? Если вирус генетически не стабилен, то он еще будет изменяться, и, как правило, это происходит в более мягкую сторону. Если он не будет тяжело поражать невакцинированных, то уж вакцинированных тем более. Так что вакцинация поможет. Он нейтрализуется, как и другие варианты коронавируса, просто нужно больше антител. У меня нет ощущения, что число госпитализаций увеличится», - отметил он.