Вирусолог обвинил СМИ в раздувании паники вокруг «омикрона»
Вирусолог Анатолий Альштейн считает, что впереди волны штамма «омикрон» идет сильная информационная волна.
Штамм "омикрон" не привел к груде трупов, но впереди него идет сильная информационная волна. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы прироста заболеваемости «омикроном» пугают своей опасностью. Альтштейн считает, что кроме темпов распространения бояться в новом штамме больше нечего.
«Пока совершенно не видно, что это очень страшный штамм, от которого все умирают. Тысячи людей заражены им уже с ноября. Где груды трупов? Если вирус генетически не стабилен, то он еще будет изменяться, и, как правило, это происходит в более мягкую сторону. Если он не будет тяжело поражать невакцинированных, то уж вакцинированных тем более. Так что вакцинация поможет. Он нейтрализуется, как и другие варианты коронавируса, просто нужно больше антител. У меня нет ощущения, что число госпитализаций увеличится», - отметил он.
Вирусолог подчеркнул, что медики занимаются решением проблемы распространения «омикрона».
«На эту проблему уже со всех сторон налетели специалисты. Нужно, чтобы было достаточное количество людей с выраженной клиникой, чтобы можно было посмотреть, как это проходит. Как, например, воспринимают болезнь люди старшего поколения. Хотя я думаю, что вирус нашел бы уже и стариков, и всех кого, он может найти. Вирус - это такое существо, которое больших разрешений не требует и всюду просачивается. Впереди этого вируса идет сильная информационная волна», - подчеркнул он.
Альтштейн напомнил, что ПЦР-тесты для определения нового штамма коронавируса уже доработаны.
«Это делается быстро. Нуклеотидная последовательность генетического материала этого вируса известна давно, поэтому модифицировать тесты под «Омикрон» - ничего не стоит. Я думаю, что наши службы уже меняют состав ПЦР-ного реактива так, чтобы он позволял идентифицировать «омикрон»», - объяснил он.
Вирусолог рассказал, что в скором времени случится с вирусом.
«Надо успокаивать граждан. Как правило, общая тенденция пандемии ведет не к нарастанию тяжестей заболевания, а к его снижению. Потому что эволюция и естественный отбор идут не в пользу вируса. Поэтому мала вероятность того, что на третьем году пандемии у нас происходит резкое выселение патогенности», - заключил Альтштейн.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что быстрое распространение «Омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с нового канала RT DE
- Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%
- Белорусского блогера посадили на 13 лет
- Песков прокомментировал дискуссию Путина и Сокурова
- В Кремле заявили о высокой оценке Путиным работы Набиуллиной
- СМИ: Экс-владелицу компании «Русский продукт» задержали за взятку следователю
- Матвиенко выступила за введение школьной формы
- Песков назвал условие общения Путина с Маском
- Песков: Москва не ставит сроков введения в эксплуатацию «Северного потока -2»
- Два случая заражения штаммом «омикрон» подтвердили в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru