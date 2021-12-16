Иммунолог: вакцинироваться при наличии антител неполезно
Перед ревакцинацией всё же лучше проверить свои показатели антител, рассказала иммунолог Зоя Скорпилева.
Вакцинация чаще чем раз в полгода может быть неэффективной, подчеркнула иммунолог Зоя Скорпилева в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам ревакцинироваться для защиты от омикрон-штамма. Он предложил сделать это через полгода после первой вакцинации. Тем временем в Европе начали ревакцинировать людей уже через 3 месяца.
«Через три месяца я бы не стала ревакцинироваться. Антитела только через четыре месяца исчезают, а после ревакцинации еще дольше. У нас не было строгого локдауна, граждане между собой контактировали и «бустеризировались». Споры идут, работает ли «Спутник V» против «омикрона», он же был для других штаммов создан. Каким образом доказали, что вакцина работает и на этот штамм, непонятно, потому что для этого надо взять сильных людей, вакцинировать, а потом заразить их «омикроном» и посмотреть, сколько из них заболеет. Этого же никто делать не будет, это не клинические испытания», - объяснила врач.
По словам Скорпилевой, вакцинация всё же может стать триггером для развития уже существующих в организме патологий, поэтому прививаться при наличии антител может быть неполезно.
«Я бы рекомендовала сдавать тест на антитела, прежде чем ревакцинироваться, потому что любая вакцинация – это всё же стресс, у нас много невыявленных патологий, поэтому надо подходить к процессу с умом. ВОЗ давала по «дельте» данные, что, если показатель иммуноглобулина G меньше 300 для организма, нужно ревакцинироваться и поднимать его примерно до полутора тысяч. Я думаю, от «омикрона» тоже будет этого достаточно, но пока точных рекомендаций нет», - заключила она.
Штамм коронавируса «омикрон» не является рукотворным, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
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