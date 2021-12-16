Иммунолог: вакцинироваться при наличии антител неполезно

Вакцинация чаще чем раз в полгода может быть неэффективной, подчеркнула иммунолог Зоя Скорпилева в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам ревакцинироваться для защиты от омикрон-штамма. Он предложил сделать это через полгода после первой вакцинации. Тем временем в Европе начали ревакцинировать людей уже через 3 месяца.