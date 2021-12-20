Минздрав утвердил календарь профилактических прививок против коронавируса
Минздрав РФ утвердил календарь профилактиктических прививок по эпидпоказаниям, в частности против коронавируса. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Подпись под документом поставил глава ведомства Михаил Мурашко. Согласно приказу, приоритет в обязательной вакцинации против COVID имеют пожилые люди и работники медицины, соцобслуживания, образования, люди с хроническими болезными. Также в этот список включены граждане, проживающие в городах с численностью населения более 1 млн.
Также, согласно документу, вакцинация дете от 12 до 17 лет проводится по согласию родителей.
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