Минздрав утвердил календарь профилактических прививок против коронавируса

Минздрав РФ утвердил календарь профилактиктических прививок по эпидпоказаниям, в частности против коронавируса. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

ВОЗ: происхождение COVID-19 не является знанием исключительной важности

Подпись под документом поставил глава ведомства Михаил Мурашко. Согласно приказу, приоритет в обязательной вакцинации против COVID имеют пожилые люди и работники медицины, соцобслуживания, образования, люди с хроническими болезными. Также в этот список включены граждане, проживающие в городах с численностью населения более 1 млн.

Также, согласно документу, вакцинация дете от 12 до 17 лет проводится по согласию родителей.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:КоронавирусМинздрав
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