Присвоить статус ветерана СВО: Журналисты рискуют на передовой, как военные
Военкоры являются приоритетными целями для ВСУ. Об этом первым рассказал погибший журналист Семен Еремин. Другие военкоры поднимают вопрос о статусе ветерана СВО для представителей российских СМИ.
Следователи разбираются в обстоятельствах гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, сообщили в ведомстве.
О гибели журналиста поздно вечером 19 апреля сообщили «Известия».
По данным СК, Еремин снимал репортаж на запорожском направлении, когда беспилотник ВСУ нанес «прицельный и целенаправленный» удар. Военкор погиб на месте.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил принять «все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство военкора Семена Еремина Вооруженными силами Украины (ВСУ) актом мести.
«Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей», – отметила Захарова в Telegram.
Она напомнила, что именно Еремин обнародовал документы, подтверждающие, что российские военкоры объявлены Киевом приоритетными целями ВСУ.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента Семена Еремина. Пресс-секретарь президента России также заявил, что киевский режим выбирает российских журналистов своими целями сознательно.
«И это лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте, рассказывая всем нам о героизме наших бойцов», — подчеркнул он.
На этом фоне военный корреспондент Александр Сладков призвал уравнивать военкоров и военных при оформлении статуса ветерана СВО. Он также напомнил, что репортеры рискуют так же, как солдаты и офицеры на передовой.
«Да примите вы уже решение хотя бы для погибших и раненых репортеров, что они задним числом могут оформляться ветеранами СВО. Пусть лечатся и протезируются легально, пусть за их детьми Государство официально присматривает. Примите положение, уравняйте наших раненых и погибших с ветеранами СВО, живые пусть останутся простыми работягами, как будто они в Сочи улицу метут», – написал он в Telegram-канале.
Своей добротой и желанием «донести правду» погибший Семен Еремин запомнился полковнику Народной милиции Донецкой Народной Республики в отставке Эдуарду Басурину, пишут «Известия» 20 апреля.
«Его (Еремина — прим. НСН.) нужно запомнить как человека, который любил жизнь, всё время рвался туда, где страшно, хотел донести правду. Я по-своему любил Семена, мне очень нравилось с ним общаться, работать с ним. Его мягкость, доброта. <...> Он таким должен остаться в нашей памяти», — считает Басурин.
Общественная палата РФ направит ходатайство на награждение погибшего в зоне СВО журналиста Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОП РФ Александра Малькевича.
Также он заявил, что Общественная палата РФ готова помочь Союзу журналистов России организовать создание портретной галереи погибших военкоров и небольшого музея в память о них.
«На самом деле на Зубовском бульваре в Союзе журналистов висят портреты и Владлена Татарского, и Бориса Максудова, и Ростислава Журавлева, теперь вот Семен Еремин, наш товарищ Олег Клоков, который погиб в 2022 году под Антоновским мостом Херсона. Мне кажется, что правильно было бы сделать не просто их большие портреты, но и рассказ об этих людях с их материалами», – предложил Малькевич.
Ранее стало известно, что российские летчики решили отработать по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) ФАБами-1500 с надписями «За Семена Еремина», погибшего военкора. Фото снарядов поубликовано в Telegram-канал Fighterbomber.
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