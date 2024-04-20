Присвоить статус ветерана СВО: Журналисты рискуют на передовой, как военные

На этом фоне военный корреспондент Александр Сладков призвал уравнивать военкоров и военных при оформлении статуса ветерана СВО. Он также напомнил, что репортеры рискуют так же, как солдаты и офицеры на передовой.

«Да примите вы уже решение хотя бы для погибших и раненых репортеров, что они задним числом могут оформляться ветеранами СВО. Пусть лечатся и протезируются легально, пусть за их детьми Государство официально присматривает. Примите положение, уравняйте наших раненых и погибших с ветеранами СВО, живые пусть останутся простыми работягами, как будто они в Сочи улицу метут», – написал он в Telegram-канале.

Своей добротой и желанием «донести правду» погибший Семен Еремин запомнился полковнику Народной милиции Донецкой Народной Республики в отставке Эдуарду Басурину, пишут «Известия» 20 апреля.

«Его (Еремина — прим. НСН.) нужно запомнить как человека, который любил жизнь, всё время рвался туда, где страшно, хотел донести правду. Я по-своему любил Семена, мне очень нравилось с ним общаться, работать с ним. Его мягкость, доброта. <...> Он таким должен остаться в нашей памяти», — считает Басурин.

Общественная палата РФ направит ходатайство на награждение погибшего в зоне СВО журналиста Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОП РФ Александра Малькевича.