Присвоить статус ветерана СВО: Журналисты рискуют на передовой, как военные

Военкоры являются приоритетными целями для ВСУ. Об этом первым рассказал погибший журналист Семен Еремин. Другие военкоры поднимают вопрос о статусе ветерана СВО для представителей российских СМИ.



Следователи разбираются в обстоятельствах гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, сообщили в ведомстве.

«Работал на острие»: Коллеги рассказали о погибшем военкоре Ерёмине

О гибели журналиста поздно вечером 19 апреля сообщили «Известия».

По данным СК, Еремин снимал репортаж на запорожском направлении, когда беспилотник ВСУ нанес «прицельный и целенаправленный» удар. Военкор погиб на месте.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил принять «все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста».

В ООН призвали полностью расследовать все случаи убийства журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство военкора Семена Еремина Вооруженными силами Украины (ВСУ) актом мести.

«Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей», – отметила Захарова в Telegram.

Она напомнила, что именно Еремин обнародовал документы, подтверждающие, что российские военкоры объявлены Киевом приоритетными целями ВСУ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента Семена Еремина. Пресс-секретарь президента России также заявил, что киевский режим выбирает российских журналистов своими целями сознательно.

«И это лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте, рассказывая всем нам о героизме наших бойцов», — подчеркнул он.

Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО

На этом фоне военный корреспондент Александр Сладков призвал уравнивать военкоров и военных при оформлении статуса ветерана СВО. Он также напомнил, что репортеры рискуют так же, как солдаты и офицеры на передовой.

«Да примите вы уже решение хотя бы для погибших и раненых репортеров, что они задним числом могут оформляться ветеранами СВО. Пусть лечатся и протезируются легально, пусть за их детьми Государство официально присматривает. Примите положение, уравняйте наших раненых и погибших с ветеранами СВО, живые пусть останутся простыми работягами, как будто они в Сочи улицу метут», – написал он в Telegram-канале.

Своей добротой и желанием «донести правду» погибший Семен Еремин запомнился полковнику Народной милиции Донецкой Народной Республики в отставке Эдуарду Басурину, пишут «Известия» 20 апреля.

«Его (Еремина — прим. НСН.) нужно запомнить как человека, который любил жизнь, всё время рвался туда, где страшно, хотел донести правду. Я по-своему любил Семена, мне очень нравилось с ним общаться, работать с ним. Его мягкость, доброта. <...> Он таким должен остаться в нашей памяти», — считает Басурин.

Общественная палата РФ направит ходатайство на награждение погибшего в зоне СВО журналиста Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОП РФ Александра Малькевича.

Симоньян: в Донецке погиб военкор-американец Рассел Бентли

Также он заявил, что Общественная палата РФ готова помочь Союзу журналистов России организовать создание портретной галереи погибших военкоров и небольшого музея в память о них.

«На самом деле на Зубовском бульваре в Союзе журналистов висят портреты и Владлена Татарского, и Бориса Максудова, и Ростислава Журавлева, теперь вот Семен Еремин, наш товарищ Олег Клоков, который погиб в 2022 году под Антоновским мостом Херсона. Мне кажется, что правильно было бы сделать не просто их большие портреты, но и рассказ об этих людях с их материалами», – предложил Малькевич.

Ранее стало известно, что российские летчики решили отработать по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) ФАБами-1500 с надписями «За Семена Еремина», погибшего военкора. Фото снарядов поубликовано в Telegram-канал Fighterbomber.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ГибельСоюз Журналистов РоссииЖурналисты

Горячие новости

Все новости

партнеры