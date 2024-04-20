Симоньян: в Донецке погиб военкор-американец Рассел Бентли
Приехавший в Донбасс из США военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке, рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником. Ужасно. Царство Небесное», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
О пропаже корреспондента агентство Sputnik сообщило 12 апреля. В МВД ДНР заявили, что последний раз 64-летнего Бентли видели 8-го числа.
В пятницу, 19 апреля, в зоне спецоперации погиб военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин. Он работал на фронте с февраля 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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