В ООН призвали полностью расследовать все случаи убийства журналистов

ООН выступает против убийств всех журналистов, такие случаи необходимо расследовать. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в беседе с РИА Новости, комментируя гибель военного корреспондента Семена Еремина.

Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО

«Мы против... и считаем, что они (убийства журналистов) должны быть полностью расследованы», — подчеркнул собеседник агентства.

В пятницу стало известно, что Семен Еремин погиб при сбросе боеприпаса с украинского FPV-дрона. Журналист работал в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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