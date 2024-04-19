Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО

Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в зоне проведения спецоперации, сообщило издание в своем Telegram-канале.

Погибшего военкора Журавлева наградили медалью «Доблесть и отвага» посмертно

Журналист работал в зоне СВО с февраля 2022 года. Информации об обстоятельствах гибели Еремина нет.

Отмечается, что последний репортаж военкора вышел два дня назад.

Ранее офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов погиб в результате обстрела журналистов «Вести Луганск» со стороны украинских войск, передает «Радиоточка НСН».

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