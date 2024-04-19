Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО
19 апреля 202422:46
Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в зоне проведения спецоперации, сообщило издание в своем Telegram-канале.
Журналист работал в зоне СВО с февраля 2022 года. Информации об обстоятельствах гибели Еремина нет.
Отмечается, что последний репортаж военкора вышел два дня назад.
Ранее офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов погиб в результате обстрела журналистов «Вести Луганск» со стороны украинских войск, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru