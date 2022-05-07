Прием, прием! Жители ЛНР и ДНР смогут звонить родным в России через отечественный код мобильной связи
С 7 мая жители ЛНР и ДНР смогут со своих старых SIM-карт напрямую звонить в РФ и пользоваться российским порталом Госулуг.
Российский префикс +7 получат абоненты мобильных операторов ДНР и ЛНР. Планируется, что произойдет уже сегодня, 7 мая, сообщают «Известия» со ссылкой на Минцифры РФ.
«Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан», — прокомментировал замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.
«Интеграция Луганской Народной Республики с Россией набирает обороты. Несмотря на боевые действия с украинскими нацистами, она выходит на новые векторы взаимодействия.
Российской Федерацией принято очередное важное решение. Нашей республике выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7 959», - отметил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Сегодня абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации», — заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
С 7 мая номера с кодами +38071 и +38072 будут отображаться в формате +7 (949) и +7 (959) соответственно. Так, если номер телефона +38072-xxx-xx-xx, при звонке в Россию он будет отображаться как +7 (959)-xxx-xx-xx. Отмечается, что абоненты из России также смогут напрямую звонить на номер формата +7 (959)-xxx-xx-xx, сообщает НТВ.
По словам Пушилина, замена SIM-карт не потребуется. О том, что абоненту в Донбассе присвоен номер нового формат, пользователь узнают через СМС-информирование операторов связи. В Минцифры подчеркивают, что подобная мера «освободит жителей республик от коммуникационной блокады», пишет «Коммерсант».
На территориях ДНР и ЛНР действуют государственные республиканские сотовые операторы мобильной связи «Феникс» и «Лугаком». Российские операторы в республиках не работают.
Политолог Сергей Марков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что референдумы о присоединении Донбасса к России могут произойти к концу лета.
«Референдумы могут пройти после окончания военной операции. По моей оценке, это будет где-то к концу лета, но пока ход этой операции предсказывать трудно. Кстати, возможно, что в состав России войдут не только ЛНР и ДНР, но и другие регионы. Я считаю, что с высокой вероятностью могут войти Херсонская, Харьковская и Запорожская области», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Были подписаны договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи. Перед подписанием документов президент обратился к россиянам с телеобращением, в котором подробно объяснил, почему иначе войну в Донбассе не остановить. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры с ЛНР и ДНР.
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