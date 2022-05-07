Прием, прием! Жители ЛНР и ДНР смогут звонить родным в России через отечественный код мобильной связи

«Сегодня абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации», — заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

С 7 мая номера с кодами +38071 и +38072 будут отображаться в формате +7 (949) и +7 (959) соответственно. Так, если номер телефона +38072-xxx-xx-xx, при звонке в Россию он будет отображаться как +7 (959)-xxx-xx-xx. Отмечается, что абоненты из России также смогут напрямую звонить на номер формата +7 (959)-xxx-xx-xx, сообщает НТВ.

По словам Пушилина, замена SIM-карт не потребуется. О том, что абоненту в Донбассе присвоен номер нового формат, пользователь узнают через СМС-информирование операторов связи. В Минцифры подчеркивают, что подобная мера «освободит жителей республик от коммуникационной блокады», пишет «Коммерсант».

На территориях ДНР и ЛНР действуют государственные республиканские сотовые операторы мобильной связи «Феникс» и «Лугаком». Российские операторы в республиках не работают.