Источник рассказал о встрече Кириенко в Донецке с главами ДНР и ЛНР - СМИ
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко провел встречи с руководителями Донецкой и Луганской народных республик в Донецке. О поездке представителя России «Интерфаксу» сообщил информированный источник 23 апреля.
«Действительно, Кириенко на днях побывал в Донецке. В ходе поездки он провел встречи с руководителями ДНР и ЛНР, на которых обсуждались вопросы взаимодействия с республиками Донбасса». - сказал источник агентства.
Ранее о поездке Кириенко в Донбасс сообщили ряд Telegram-каналов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru