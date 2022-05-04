Захарова посоветовала Киеву признать «сложившиеся территориальные реалии»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Украину признать «сложившиеся территориальные реалии». Об этом сообщается в опубликованном интервью Захаровой на сайте МИД.



Таким образом, она ответила на вопрос, не считает ли она, что требования властей РФ по территориям Украины создают трудности для договоренностей.

По словам Захаровой, эти реалии возникли путем политики властей Украины. Она отметила, что другим странам также следует признать Крым российским и так называемые образования ДНР и ЛНР независимыми государствами.



Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».









