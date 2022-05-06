ДНР и ЛНР назначили послов в России

Глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом республики в России. Об этом говорится на сайте ДНР. Ранее Макеева
занимала пост заместителя председателя Народного совета ДНР второго созыва.

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Послом ЛНР в России стал Родион Мирошник. как говорится на сайте ЛНР, его своим указом назначил глава республики Леонид Пасечник.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с обеими Россия установила дипломатические отношения.


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ФОТО: Kremlin.ru
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