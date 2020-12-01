Спасения нет. Иммунолог посоветовал прятаться от COVID-19 в Антарктиде

«Она зависит от плотности населения и демографии региона или страны, а также от ограничительных мер, которые принимаются. Например, в Ломбардии люди пожилые, богатые пенсионеры, живут плотно, ограничений не было. Это привело к вспышке и большому числу погибших в самом начале эпидемии, сейчас эта ситуация повторилась. А теперь возьмем Юго-Восточную Азию. Несмотря на высокую плотность населения, живут там в основном люди молодого и среднего возраста. Они очень законопослушные, соблюдали все ограничения. Всё, теперь там нет распространения коронавируса», - отметил он.

Жемчугов рассказал, на какие критерии ориентируются региональные власти, когда принимают решения о смягчении или усилении ограничительных мер.

«Это зависит и от количества еще не переболевших. Когда число людей с антителами достигнет 60-70%, то эпидемия начнет развиваться медленнее, а к 80% прекратится. Это закон эпидемиологии, от него никуда не деться. Если ситуация с летальностью и койками в реанимациях в регионе не критическая, можно отпускать тормоза и снижать ограничительные меры, чтобы быстрее достичь 60-70%. Критерий для смягчения ограничений - количество свободных коек, в том числе в реанимациях», - отметил доктор медицинских наук.

По его словам, ни в одном российском регионе не получится спрятаться от коронавируса, можно лишь дождаться вакцинации.

«Отсидеться можно лишь в Антарктиде. Плотность населения маленькая, живут крепкие здоровьем мужики, контакты ограничены. Туда трудно затащить вирус, да и мороз для него губителен», - объяснил он.



Между тем, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что на плато по заражению Россия выйдет в самое ближайшее время.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости ограничить предновогодние и новогодние праздничные мероприятия в регионах, где растет число заболевших коронавирусом. Она также отметила, чт ведомство готовит специальные методички с рекомендациями по проведению праздников в условиях пандемии.

