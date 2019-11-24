Правда и ложь о пользе кофе

Эта информация вызвала неоднозначную реакцию кандидата медицинских наук в области диетологии Маргариту Королеву. В эфире НСН она привела аргументы за и против использования кофе в качестве профилактических мер при различных видах заболеваний.

«Человек прибегает к этому напитку, чтобы повысить работоспособность, улучшить эффективность работы мозга, либо он прибегает к этому напитку, чтобы заглушить чувство голода. Иногда пьют кофе с булочкой, чтобы перекусить. Если это сахаросодержащие продукты и у человека есть тенденция к избыточной массе тела и предрасположенность к сахарному диабету, то не факт, что у человека не состоится само заболевание. Другое дело, что этот напиток может обеспечить профилактику болезни Паркинсона. Кофеиносодержащий напиток действует на структуру головного мозга, обеспечивая профилактику дегенеративных процессов», - подчеркнула кандидат медицинских наук.

В эфире НСН с коллегой согласилась врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.

«Общеизвестно, что польза кофе перевешивает то негативное влияние на здоровье, которое может быть при его употреблении. Кофе снижает риск развития сахарного диабета, кофе уменьшает риск развития болезни Паркинсона, и даже в прошлом году его исключили из списка тех продуктов, которые могут потенциально обладать канцерогенным действием», — пояснила эксперт.