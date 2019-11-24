Правда и ложь о пользе кофе
Эксперты рассказали в эфире НСН, какие выводы ученых о кофе подтверждаются, какие – вредят аудитории.
Американские исследователи пришли к выводу, что кофе помогает худеть и является элементом профилактики онкозаболеваний.
Ученые университета в Урбане-Шампейн (штат Иллинойс) считают, что кофеин способен уменьшить риск заболеть сахарным диабетом, раком, а также предупреждает развитие старческой деменции и помогает худеть, снижая аппетит. К таким выводам они пришли после экспериментов с лабораторными животными, пишет Deita.ru.
Эта информация вызвала неоднозначную реакцию кандидата медицинских наук в области диетологии Маргариту Королеву. В эфире НСН она привела аргументы за и против использования кофе в качестве профилактических мер при различных видах заболеваний.
«Человек прибегает к этому напитку, чтобы повысить работоспособность, улучшить эффективность работы мозга, либо он прибегает к этому напитку, чтобы заглушить чувство голода. Иногда пьют кофе с булочкой, чтобы перекусить. Если это сахаросодержащие продукты и у человека есть тенденция к избыточной массе тела и предрасположенность к сахарному диабету, то не факт, что у человека не состоится само заболевание. Другое дело, что этот напиток может обеспечить профилактику болезни Паркинсона. Кофеиносодержащий напиток действует на структуру головного мозга, обеспечивая профилактику дегенеративных процессов», - подчеркнула кандидат медицинских наук.
В эфире НСН с коллегой согласилась врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.
«Общеизвестно, что польза кофе перевешивает то негативное влияние на здоровье, которое может быть при его употреблении. Кофе снижает риск развития сахарного диабета, кофе уменьшает риск развития болезни Паркинсона, и даже в прошлом году его исключили из списка тех продуктов, которые могут потенциально обладать канцерогенным действием», — пояснила эксперт.
Директор департамента бариста «Кофемания» Глеб Невейкин в интервью НСН дал рекомендации по употреблению кофе, чтобы получать от напитка пользу и удовольствие.
«Пить кофе можно в течение всех суток, учитывая свои особенности. Эспрессо будет тяжелым для желудка, если вы пьете его натощак. Утром лучше пить кофе, приготовленный с помощью пуровера, или просто, залив его водой в чашке. Тогда он получится очень мягкий и никак не навредит организму. Лучше, если при заваривании кофе температура воды не дойдет до 100 градусов. Его не надо кипятить и сильно мучить», - рассказал бариста.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, как не заработать зависимость от кофе и снизить вред, который напиток может наносить организму.
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